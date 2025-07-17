Погиб легендарный экстремал Феликс Баумгартнер, прославившийся прыжком из космоса

Знаменитый австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер трагически погиб во время полета на параплане. Ему было 56 лет.

Трагическое событие произошло в четверг, 17 июля. Легендарный спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнеру погиб во время полета на параплане в городке Порто-Сант'Эльпидио на востоке Италии, пишет 24 Канал со ссылкой на Unilad.

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Как погиб легендарный экстремал?

По информации источника, спортсмен потерял сознание в полете и потерял управление парапланом. Летательный аппарат врезался в бассейн отеля, травмировав одну из сотрудниц. Баумгартнер мгновенно умер, а работницу отеля доставили в больницу с травмами шеи.

Что известно о Феликсе Баумгартнере

Феликс Баумгартнер родился 20 апреля 1969 года в австрийском Зальцбурге. Получил специальность слесаря по ремонту машин. После службы в армии работал инструктором по прыжкам с парашютом.

С 1997 года Феликс стал профессиональным бейс-джампером. Он прославился благодаря невероятным прыжкам с небоскребов, мостов, вертолетов и воздушных шаров.

На его счету множество мировых рекордов, прыжки со статуи Христа в Рио-де-Жанейро, с самого высокого небоскреба в мире в Тайбэе, виадука Мийо во Франции и тому подобное.

14 октября 2012 года в рамках проекта Red Bull Stratos Баумгартнер совершил прыжок из стратосферы. Процесс подготовки длился 5 лет. В воздушном шаре, который был наполнен гелием, он поднялся на высоту 39 километров.

Из слоя стратосферы спортсмен-экстремал совершил легендарный прыжок, который длился 9 минут 3 секунды, из них в свободном падении – 4 минуты 22 секунды. Во время свободного падения он разогнался до 1350 километров в час, что превысило скорость звука. На высоте 1600 метров он раскрыл парашют и счастливо приземлился. Интересно, что предыдущий рекорд был установлен Джо Китингером в 1962 году (31,3 километра).

Видео прыжка с границы космоса Феликса Баумгартнера

Феликс Баумгартнер при жизни бросил вызов границам возможного, прыгнув с края космоса. Его достижения вызвали восхищение для миллионов людей по всей планете. Почивай с миром, воин неба.