На трассе погиб 19-летний итальянский велогонщик Самуэле Привитера, сообщает 24 Канал со ссылкой на RaiNews. Он представлял команду Hagens Berman Jayco.

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Что случилось с Самуэле Привитерой?

Юный спортсмен попал в страшную аварию во время спуска на большой скорости. Сейчас обстоятельства трагедии расследуются органами общественной безопасности.

По предварительным данным, итальянец потерял равновесие, из-за чего вылетел с трассы. Во время падения у него слетел шлем и Самуэле Привитера ударился о металлическое ограждение.

Он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Спортсмена в критическом состоянии отвезли в больницу, где он, к сожалению, умер.

Это огромная трагедия, которую невозможно описать словами. Я никогда не мог представить себе подобное. Сейчас все материалы должны быть переданы полиции и Международному союзу велосипедистов,

– заявил директор гонки Риккардо Морет.

К слову. Из-за трагедии организаторы отменили второй этап гонки, который должен был состояться 17 июля. Соревнования возобновятся в пятницу и перед их стартом запланирована минута молчания в память о погибшем спортсмене.

Напомним, что накануне в ДТП погиб самый старший марафонец мира. Ему было 114 лет.