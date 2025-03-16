Легенда Шахтера и МанСити может перейти в тренерский штаб Гвардиолы

Бывший футболист Шахтера Фернандиньо может стать частью тренерского штаба Пепа Гвардиолы. Игрок получил официальное предложение.

Фернандиньо получил официальное предложение присоединиться к тренерскому штабу Манчестер Сити. Не так давно он закончил курсы клубного менеджмента в ФИФА, пишет 24 канал со ссылкой на City Xtra.

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Что известно о Фернандиньо

Последним клубом Фернандиньо был Атлетико Паранаэнсе, который он покинул в конце декабря 2024 года. В январе 2025 года появились слухи о возможном переходе в Сантос, однако этого так и не произошло.

За Шахтер хавбек выступал с 2005 по 2013 год, проведя 284 матча, в которых забил 53 гола и отдал 57 результативных передач. Вместе с горняками он выиграл Кубок УЕФА, семь раз становился чемпионом Украины, пять раз брал Кубок страны и трижды – Суперкубок.

После этого украинский клуб продал его в Манчестер Сити, где Фернандиньо оставался ключевым игроком до 2022 года. За английский клуб он сыграл 383 матча, забил 26 голов и сделал 29 ассистов.