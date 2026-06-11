ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России

Международная шахматная федерация (ФИДЕ) временно приостановила членство Федерации шахмат России. Это решение приняли из-за невыполнения Россией постановления Спортивного арбитражного суда (CAS) о прекращении деятельности на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщила Совет ФИДЕ после пересмотра статуса выполнения решения CAS. В федерации отметили, что требования суда не были выполнены в установленные сроки, что стало основанием для применения санкций в соответствии со статьей 26.10 Устава ФИДЕ.

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Какие детали решения ФИДЕ относительно членства Федерации шахмат России?

В связи с невыполнением постановления членство Федерации шахмат России в ФИДЕ приостановлено с немедленным вступлением в силу.

Совет ФИДЕ пересмотрел статус исполнения решения, вынесенного Спортивным арбитражным судом в отношении Федерации шахмат России. Рассмотрев предоставленную информацию, Совет отмечает, что требования, изложенные в решении CAS, не были выполнены в установленные сроки,

– говорится в сообщении.

В то же время в международной федерации отметили, что санкции касаются исключительно национальной федерации и не ограничивают права отдельных спортсменов. Шахматисты, которые соответствуют требованиям регламента ФИДЕ и рекомендациям Международного олимпийского комитета, смогут и в дальнейшем участвовать в международных турнирах на установленных условиях.

Это решение касается национальной федерации и не является ограничением возможностей для участия отдельных игроков в соответствии с действующими регламентами и решениями ФИДЕ,

– подчеркнули в организации.

Кроме того, Совет ФИДЕ заявил о намерении вынести вопрос о подтверждении санкции на голосование следующей Генеральной ассамблеи федерации. В ФИДЕ отметили преданность принципам надлежащего управления, выполнению решений компетентных судебных органов и защиты интересов мирового шахматного сообщества.

С чего началось дело против ФШР в ФИДЕ?

Федерация шахмат Украины обратилась в ФИДЕ с официальной жалобой на Федерацию шахмат России. Основанием для обращения стало включение российской стороной шахматных организаций с временно оккупированных украинских территорий, Крыма, а также Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, в структуру ФШР и проведение там турниров, которые, по мнению украинской стороны, противоречат положениям Устава ФИДЕ.

Сначала Комиссия по этике ФИДЕ предложила отстранить Федерацию шахмат России на два года, однако после рассмотрения апелляции санкция была смягчена до штрафа в размере 45 тысяч евро. Федерация шахмат Украины не согласилась с таким решением и подала собственную апелляцию.

По итогам рассмотрения дела суд обязал ФШР в течение 90 дней полностью прекратить любую деятельность на временно оккупированных территориях Украины. В случае невыполнения этого решения российской федерации могла грозить дисквалификация на срок до трех лет.