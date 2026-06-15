Россия, Израиль и Палестина в одном турнире: ФИФА готовит главную сенсацию футбольного сезона

ФИФА планирует пригласить сборную России U-15 на новый международный турнир в США. Организация также хочет, чтобы в матче открытия сыграли команды Израиля и Палестины.

ФИФА продолжает искать способы вернуть российский футбол на международную арену. На этот раз речь идет о юношеском турнире, который должен пройти в Соединенных Штатах уже осенью 2026 года, пишет The Athletic.

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Кого ФИФА хочет пригласить на турнир?

Новый фестиваль для футболистов в возрасте до 15 лет будет открыт для всех 211 национальных ассоциаций-членов ФИФА. Среди приглашенных участников может оказаться и Россия, хотя ее взрослые и молодежные сборные до сих пор остаются отстраненными от официальных турниров из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Кроме того, руководство ФИФА рассматривает еще одну резонансную инициативу. Организация хочет провести символический матч между сборными Израиля и Палестины в качестве игры-открытия нового турнира. Идея активно обсуждается на высшем уровне и связана со стремлением президента ФИФА Джанни Инфантино использовать футбол как инструмент для демонстрации мира и единства.

Примечательно, что весной Инфантино уже пытался организовать символический жест примирения во время конгресса ФИФА в Ванкувере. Тогда президент Палестинской футбольной ассоциации Джибриль Раджуб отказался позировать вместе с представителем израильской федерации, из-за чего замысел ФИФА потерпел неудачу.

Что известно о предстоящем турнире?

Ожидается, что первый турнир пройдет в сентябре в США, а наиболее вероятным местом проведения называют Майами. Формат соревнований предусматривает участие юношеских команд U-15, тогда как аналогичный турнир среди девушек планируют провести в 2027 году. В дальнейшем ФИФА намерена сделать такие фестивали регулярными и организовывать их дважды в год.

Если приглашение России будет официально подтверждено, это может вызвать новую волну дискуссий о возможном возвращении страны-агрессора в международный футбол через детские и юношеские соревнования.