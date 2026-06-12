Фигура Анатолия Тимощука вновь оказалась в центре скандала. Экс-футболист сборной Украины, который после начала полномасштабной войны остался работать в России, впервые публично высказался по поводу новых обвинений в свой адрес, передает "Championat".

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Что сказал Тимощук?

Недавно в информационном пространстве появились сообщения о том, что помощник главного тренера петербургского Зенита якобы сотрудничает с российскими спецслужбами. Также утверждалось, что он мог оформить румынское гражданство. Экс-футболист заявил, что распространение такой информации не заслуживает внимания.

Комментировать бред и фейки не собираюсь. Не вижу в этом смысла. Знаю, кто их распространяет. Стараюсь их не смотреть и не читать, но иногда они до меня доходят. А гражданство у меня только одно, и оно точно не румынское,

– приводит слова Тимощука российское издание.

Как Тимощук предал Украину?

Фамилия Тимощука уже не впервые фигурирует в скандальных историях после начала полномасштабной войны. Бывший капитан сборной Украины не только не покинул российский футбол, но и продолжил работать в тренерском штабе Зенита. Он также публично не осудил агрессию Кремля против своей родины.

Из-за этого в 2022 году Украинская ассоциация футбола лишила его тренерской лицензии и футбольных наград, а впоследствии против экс-игрока Шахтера были введены санкции.

В 2025 году бывшему игроку национальной сборной было объявлено подозрение в пособничестве государству-агрессору из-за того, что он отдал свою футболку на аукцион для сбора средств на российскую армию. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора,, а следствие против Тимощука ведет Служба безопасности Украины.