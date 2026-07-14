Вопрос о допуске российской сборной может быть рассмотрен еще до жеребьевки отборочного турнира Евро-2028, которая состоится в декабре. В то же время окончательного решения пока нет, а в УЕФА сохраняется серьезное сопротивление такому сценарию, сообщает Sport24.

Какие страны поддерживают возвращение России?

В руководящих органах ФИФА количество сторонников возвращения России к международным соревнованиям почти вдвое превышает число тех, кто выступает против такого шага. Именно поэтому вопрос может быть вынесен на рассмотрение еще до начала отборочного цикла чемпионата Европы 2028 года.

Среди стран, представители которых якобы поддерживают отмену бана, называют Аргентину, Колумбию, Уругвай, Южно-Африканскую Республику, Марокко, Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Черногорию, Мавританию, Коморские Острова, Джибути и Нигер. Еще 14 членов Совета ФИФА, по данным источника, пока не определились со своей позицией.

В случае положительного решения Россия сможет вернуться к участию в отборочных матчах Евро-2028, Лиге наций и других международных турнирах.

УЕФА остается главным препятствием

Несмотря на вероятную поддержку внутри ФИФА, реализация такого решения может столкнуться с жесткой позицией европейских футбольных ассоциаций. По информации источника, как минимум 20 из 55 членов УЕФА не готовы проводить официальные матчи против сборной страны-агрессора.

Среди государств, которые категорически выступают против возвращения России, называют Украину, Англию, Францию, Германию, Бельгию, Норвегию, Латвию, Литву и Эстонию.

Если же отстранение все же будет отменено, российская команда, по предварительным данным, не сможет проводить домашние матчи на своей территории. В числе возможных нейтральных площадок рассматривают Турцию, Сербию, Казахстан и Болгарию.

В то же время официальных заявлений от ФИФА или УЕФА о возвращении России пока нет.