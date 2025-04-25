Ворскла получила трансферный бан от ФИФА: что это значит

ФИФА наложила на полтавскую Ворсклу трансферный бан. Команда не сможет регистрировать новых игроков в течение определенного времени.

На сайте ФИФА есть перечень клубов, на которые наложен трансферный бан. Теперь в этом списке можно заметить и полтавскую Ворсклу, пишет 24 канал со ссылкой на ФИФА.

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Что означает трансферный бан

В течение трех следующих трансферных окон Ворскла не сможет регистрировать новых игроков.

Причина такого решения от ФИФА пока неизвестна.



Информация с сайта ФИФА / Скриншот с официального сайта

По состоянию на сейчас Ворскла переживает сложный сезон в чемпионате Украины. После 20 туров команда занимает 14-е в турнирной таблице место с 18 очками, имея 4 победы, 6 ничьих и 10 поражений при разнице мячей 16–27. Это ставит команду под угрозу в зону стыковых матчей, что грозит потенциальным понижением в классе.

Отметим, что следующий матч Ворскла сыграет 27 апреля против Вереса в рамках 26-го тура УПЛ. Противостояние начнется 13:00.