Деньги из воздуха: ФИФА выступила с жадным предложением для коллекционеров

Чемпионат мира 2026 года в Канаде, Мексике и США уже гарантированно стал самым коммерциализированным в истории. Рекламные паузы во время матчей и заоблачные цены на билеты уже сильно раздражают болельщиков.

Однако это еще не предел алчности ФИФА и ее скандального президента Джанни Инфантино. В сети обсуждают, что организация уже распродает газон, на котором еще даже не успел состояться финальный матч чемпионата мира, пишет 24 Канал.

Сколько ФИФА просит за кусок газона с финала ЧМ?

Предложение о приобретении фрагмента травы, которой устлано поле стадиона "Метлайф" в Нью-Йорке, появилось в официальном онлайн-магазине ФИФА.

Газон арены, на которой состоится решающий матч, планируют разделить на кусочки и сохранить в специальных акриловых корпусах. Каждый такой сувенир будет поставляться в коробке и содержать сертификат подлинности.

За траву ФИФА просят 450 долларов или 390 евро. Отправлять эти коллекционные наборы обещают в США, Великобританию и страны Евросоюза после того, как 19 июля будет сыгран финал.

Несмотря на завышенные цены, у товара на веб-странице уже стоит пометка "распродано".

Сколько стоят билеты на финал ЧМ?

Кусочек газона, залитый акрилом, по крайней мере стоит дешевле, чем возможность посмотреть вживую сам финальный матч.

ФИФА применила к продаже билетов схему динамического ценообразования – и тем самым сделала решающий матч в США самым дорогим в истории для посещения. Прямо сейчас билеты даже на довольно неудачные места продаются по цене от 15 до 60 тысяч долларов. А некоторые билеты с хорошим обзором у перекупщиков достигали невероятной стоимости в 2 миллиона в американской валюте.

Жадность ФИФА достигла такой степени, что в Евросоюзе даже рассматривали вопрос о наказании организации за монополию.