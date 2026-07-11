Проте це ще не межа жадібності ФІФА та її скандального президента Джанні Інфантіно. У мережі обговорюють те, що організація вже розпродає газон, на якому ще навіть не встиг відбутися фінальний матч Мундіалю, пише 24 Канал.

Скільки хоче ФІФА за шматок газону з фіналу ЧС?

Пропозиція щодо придбання фрагменту трави, якою встелено поле стадіону Метлайф у Нью-Йорку, з'явилася в офіційному онлайн-магазині ФІФА.

Газон арени, на якій відбудеться вирішальний матч, планують розділити на шматочки і зберегти у спеціальних акрилових корпусах. Кожен такий сувенір буде постачатися у коробці і містити сертифікат про автентичність.

За траву ФІФА хочуть отримати 450 доларів або 390 євро. Надсилати ці колекційні комплекти обіцяють у США, Велику Британію та країни Євросоюзу після того, як 19 липня буде зіграно фінал.

Попри недемократичні ціни, біля товару на веб-сторінці вже стоїть позначка "розпродано".

Скільки коштують квитки на фінал Мундіалю?

Шматочок газону, залитий акрилом, принаймні коштує менше, ніж нагода подивитися наживо сам фінальний матч.

ФІФА застосувала до продажу квитків схему динамічного ціноутворення – і цим зробила вирішальний поєдинок у США найдорожчим в історії для відвідування. Просто зараз квитки навіть на досить невдалі місця продають від 15 до 60 тисяч доларів. А деякі перепустки з хорошим оглядом у перекупів досягали неймовірної вартості у 2 мільйони в американській валюті.

Жадібність ФІФА сягнула такої межі, коли у Євросоюзі навіть розглядали питання покарання організації за монополію.