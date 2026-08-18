Кевин Ламур не побоялся открыто раскритиковать Инфантино за стремление нажиться на футболе. Как сообщает Sky News, это стоило ему работы.

Как в ФИФА критиковали Инфантино

Главный операционный директор прямо говорил о том, что создание отдельной компании, часть акций которой выкупят частные инвесторы, – это "проект одного человека", а сотрудников ФИФА "обманули, ничего не сообщив о планах". Ламур настаивал, что он и его коллеги "заслуживают большего, чем пренебрежение и запугивание".

Чиновник также не скрывал, что хочет от политических лидеров решительных действий, направленных на то, чтобы сместить Инфантино с его поста. "Пришло время задать правильные вопросы и принять правильные решения", – отметил критик Инфантино.

Все эти высказывания были обнародованы после того, как в знак протеста против действий Инфантино подал в отставку его старший советник Карлос Кордейро, который призвал коллег не молчать и прямо говорить о коррумпированности президента ФИФА.

Что случилось с критиком Инфантино

17 августа Ламур был фактически уволен, хотя во внутренней переписке ФИФА это назвали "договоренностью о том, что пути разойдутся".

Сам чиновник еще в момент разоблачения Инфантино заявлял, что не боится потерять работу, если это "цена за то, чтобы спать спокойно".

Интересно, что Ламур в 2016 году был одним из ключевых фигур в построении президентской кампании Джанни Инфантино и входил в его ближайшее окружение.