Критик Инфантино в ФИФА лишился работы: главный операционный директор уволен

Во время скандала, связанного с намерением президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира, против чиновника выступили даже его собственные подчиненные. Один из них, занимавший должность главного операционного директора, больше не будет работать в организации.

Кевин Ламур не побоялся открыто раскритиковать Инфантино за стремление нажиться на футболе. Как сообщает Sky News, это стоило ему работы.

Как в ФИФА критиковали Инфантино

Главный операционный директор прямо говорил о том, что создание отдельной компании, часть акций которой выкупят частные инвесторы, – это "проект одного человека", а сотрудников ФИФА "обманули, ничего не сообщив о планах". Ламур настаивал, что он и его коллеги "заслуживают большего, чем пренебрежение и запугивание".

Чиновник также не скрывал, что хочет от политических лидеров решительных действий, направленных на то, чтобы сместить Инфантино с его поста. "Пришло время задать правильные вопросы и принять правильные решения", – отметил критик Инфантино.

Все эти высказывания были обнародованы после того, как в знак протеста против действий Инфантино подал в отставку его старший советник Карлос Кордейро, который призвал коллег не молчать и прямо говорить о коррумпированности президента ФИФА.

Что случилось с критиком Инфантино

17 августа Ламур был фактически уволен, хотя во внутренней переписке ФИФА это назвали "договоренностью о том, что пути разойдутся".

Сам чиновник еще в момент разоблачения Инфантино заявлял, что не боится потерять работу, если это "цена за то, чтобы спать спокойно".

Интересно, что Ламур в 2016 году был одним из ключевых фигур в построении президентской кампании Джанни Инфантино и входил в его ближайшее окружение.