Азербайджан стал хозяином чемпионата мира по футболу в возрастной категории U-15. В турнире примет участие сборная России, возвращение которой в соревнования на этом уровне лично лоббировал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Если на взрослом уровне футбольные чиновники пока не решаются снять санкции с команды страны-агрессора, то в юношеском футболе возвращение россиян происходит активно, сообщает "24 Канал".

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Что решила ФИФА в отношении сборной России U-15?

Руководящий орган мирового футбола опубликовал на своем сайте официальное сообщение о проведении в октябре 2026 года чемпионата мира для 15-летних игроков в Азербайджане. Там же состоится и FIFA Festival, на который приглашены женские команды.

ФИФА особо подчеркивает, что приглашения на мировое первенство получили все ассоциации-члены организации, в том числе Россия и Беларусь.

При этом исполнительный совет ФИФА цинично отстранил Непал из-за "вмешательства посторонних лиц в футбольные дела". То, что в России футбол, как и любой другой спорт, находится под постоянным влиянием и контролем со стороны кровавого кремлевского режима и чиновников в швейцарских кабинетах, очевидно, никого не беспокоит.

Почему ФИФА возвращает россиян в большой футбол?

Снятие санкций с российских команд — сознательная стратегия президента ФИФА Джанни Инфантино, который не стеснялся говорить, что считает ограничения против страны-агрессора неэффективными и хочет сделать футбол "площадкой для примирения".

Консенсуса по поводу возвращения взрослых российских сборных и клубов пока нет ни в ФИФА, ни в УЕФА, а вот в детском и юношеском футболе ситуация иная. Там пророссийское лобби говорит о "детях, которые не виноваты в действиях политиков" и "молодых талантах, которые не должны страдать из-за политики".