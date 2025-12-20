Украинский фигурист официально сменил гражданство накануне старта Олимпийских игр-2026

Из-за военной агрессии России многие украинские спортсмены выехали из страны. Среди них оказался фигурист Федор Кулиш, который становился призером чемпионата Украины.

Уроженец Киева Федор Кулиш получил паспорт гражданина Латвии. На зимних олимпийских играх-2026 фигурист будет представлять новую родину, сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу клуба "Kristal Ice".

Как украинец Кулиш стал гражданином Латвии?

Федор Кулиш на чемпионате мира в Бостоне занял 24 место и получил вторую квоту для Латвии на Олимпийские игры в одиночном мужском катании. Для выступления в Милане оставалось лишь получить латвийский паспорт.

Мы гордимся Федором, всей нашей семьей и командой, которые вместе сделали эту мечту реальностью. Мы желаем ему всего наилучшего и огромной удачи. Также хотим сказать спасибо всем, кто помогал нам на этом пути, и отдельное спасибо тем, кто нам не мешал. Мы любим вас всех,

– говорится в заявлении клуба "Kristal Ice".

Федор Кулиш стал гражданином Латвии / Фото из инстаграма клуба "Kristal Ice"

Отметим, что получение паспорта и участие в Играх-2026 было под угрозой срыва из-за языкового барьера. Дело в том, что для предоставления гражданства кандидат должен сдать экзамен по латвийскому языку и истории Латвии. Для Кулиша специально наняли репетитора, с которым он занимался дважды в неделю.

Напомним, что Украина получила одну лицензию в фигурном катании на Олимпиаду-2026. Ее завоевал Кирилл Мурсак.

Какие достижения Кулиша в фигурном катании?