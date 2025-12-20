Український фігурист офіційно змінив громадянство напередодні старту Олімпійських ігор-2026

Через військову агресію Росії багато українських спортсменів виїхало з країни. Серед них опинився фігурист Федір Куліш, який ставав призером чемпіонату України.

Уродженець Києва Федір Куліш отримав паспорт громадянина Латвії. На зимових олімпійських іграх-2026 фігурист представлятиме нову батьківщину, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку клубу "Kristal Ice".

Як українець Куліш став громадянином Латвії?

Федір Куліш на чемпіонаті світу в Бостоні посів 24 місце та здобув другу квоту для Латвії на Олімпійські ігри в одиночному чоловічому катанні. Для виступу в Мілані залишалося лише отримати латвійський паспорт.

Ми пишаємося Федором, усією нашою сім'єю та командою, які разом зробили цю мрію реальністю. Ми бажаємо йому всього найкращого і величезної удачі. Також хочемо сказати спасибі всім, хто допомагав нам на цьому шляху, і окреме спасибі тим, хто нам не заважав. Ми любимо вас усіх,

– йдеться у заяві клубу "Kristal Ice".

Федір Куліш став громадянином Латвії / Фото з інстаграму клубу "Kristal Ice"

Зазначимо, що отримання паспорта та участь в Іграх-2026 була під загрозою зриву через мовний бар'єр. Річ у тім, що для надання громадянства кандидат має скласти іспит з латвійської мови та історії Латвії. Для Куліша спеціально найняли репетитора, з яким він займався двічі на тиждень.

Нагадаємо, що Україна здобула одну ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаду-2026. Її виборов Кирило Мурсак.

Які досягнення Куліша у фігурному катанні?