Український фігурист офіційно змінив громадянство напередодні старту Олімпійських ігор-2026
- Федір Куліш, український фігурист, отримав громадянство Латвії і представлятиме цю країну на Олімпійських іграх-2026.
- Куліш став громадянином Латвії після складання іспиту з латвійської мови та історії, що дозволило йому виступати під латвійським прапором.
Через військову агресію Росії багато українських спортсменів виїхало з країни. Серед них опинився фігурист Федір Куліш, який ставав призером чемпіонату України.
Уродженець Києва Федір Куліш отримав паспорт громадянина Латвії. На зимових олімпійських іграх-2026 фігурист представлятиме нову батьківщину, повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку клубу "Kristal Ice".
Читайте також Російський фігурист отримав довічне відсторонення за огидний вчинок
Як українець Куліш став громадянином Латвії?
Федір Куліш на чемпіонаті світу в Бостоні посів 24 місце та здобув другу квоту для Латвії на Олімпійські ігри в одиночному чоловічому катанні. Для виступу в Мілані залишалося лише отримати латвійський паспорт.
Ми пишаємося Федором, усією нашою сім'єю та командою, які разом зробили цю мрію реальністю. Ми бажаємо йому всього найкращого і величезної удачі. Також хочемо сказати спасибі всім, хто допомагав нам на цьому шляху, і окреме спасибі тим, хто нам не заважав. Ми любимо вас усіх,
– йдеться у заяві клубу "Kristal Ice".
Федір Куліш став громадянином Латвії / Фото з інстаграму клубу "Kristal Ice"
Зазначимо, що отримання паспорта та участь в Іграх-2026 була під загрозою зриву через мовний бар'єр. Річ у тім, що для надання громадянства кандидат має скласти іспит з латвійської мови та історії Латвії. Для Куліша спеціально найняли репетитора, з яким він займався двічі на тиждень.
Нагадаємо, що Україна здобула одну ліцензію у фігурному катанні на Олімпіаду-2026. Її виборов Кирило Мурсак.
Які досягнення Куліша у фігурному катанні?
- Федір Куліш народився 26 березня 2005 року в столиці України (дані сайту Skate Ukraine). Фігурним катанням почав займатися з п'яти років.
- У 2021 році юний спортсмен ставав чемпіоном відкритого чемпіонату Київського року. Крім того, Куліш вигравав "срібло" чемпіонату України серед юніорів.
- На дорослому рівні був бронзовим призером чемпіонату України. Після початку повномасштабної війни виїхав з України. На змаганнях почав виступати під прапором Латвії з осені 2023 року.