Інцидент розглядався з осені 2024 року. Врешті-решт було вирішено довічно відсторонити 24-річного спортсмена від змагань, повідомляє 24 Канал із посиланням на US Center for SafeSport.

Що відомо про звинувачення Десятова?

Минулого року в жовтні естонська фігуристка заявила, що стала жертвою сексуального насильства з боку уродженця Москви, інформував Mediapart. Вона розповіла, що інцидент стався ще у грудні 2023 року в одному з готелів Загреба під час міжнародного турніру.

За словами Мазінг, вона прокинулася вночі та виявила Десятова у своєму номері. Спортсменка звинуватила його у зґвалтуванні, після чого SafeSport тимчасово відсторонив Івана на час розслідування, а згодом аналогічне рішення ухвалив і Міжнародний союз ковзанярів.

Попри це, до офіційного відсторонення росіянин продовжував брати участь у змаганнях. Наразі ж його забанили довічно, проте наголошується, що це рішення може бути оскаржене.

Що відомо про Івана Десятова?

Уродженець Москви виступав у танцях на льоду. До 2021 року представляв Росію, після чого змінив спортивне громадянство та катався за Білорусь.

З 2022 року почав виступати за США. У різні роки його партнерками були росіянки Ірина Хавроніна та Катерина Андрєєва, а також американка Ізабелла Флорес.

У парі з останньою він став бронзовим призером турніру Golden Spin of Zagreb 2023. Після початку розслідування сезон для дуету був завершений достроково, а навесні 2025 року Десятов оголосив про завершення спортивної кар'єри.

Нагадаємо, що навесні Міжнародний союз ковзанярів довічно дискваліфікував суддю, який намагався вплинути на оцінки української пари.