Украинский фигурист посвятил выступление отцу-военному: трогательное видео
- Украинский фигурист Кирилл Марсак посвятил свое выступление на квалификационном турнире в Пекине своему отцу, который служит на фронте.
- Марсак занимает шестое место после короткой программы с результатом 72,33 балла и имеет шанс на квоту для Олимпийских игр-2026.
В Пекине продолжается квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры-2026. В соревнованиях принимает участие сильнейший украинский одиночник Кирилл Марсак.
Уроженец Херсона Кирилл Марсак посвятил свою программу отцу, который защищает Украину от российских оккупантов. Спортсмен находится в постоянном стрессе из-за разлуки со своими родными, пишет 24 Канал со ссылкой на Golden Skate.
Как украинский фигурист переживает за своего отца?
Свою программу Кирилл выполнил под песню Андреа и Маттео Бочелли "Fall On Me". Украинец объяснил, почему выбрал именно эту композицию.
"Песня Андреа и Маттео Бочелли Fall On Me – это не просто трогательное, прекрасное музыкальное произведение, а история отца и сына, которые выражают свою любовь друг к другу с искренностью и заботой.
Эта история отзывается во мне, она отражает мои отношения с отцом: его службу на фронте, когда он защищает нашу страну, и мои тренировки вдали от дома. Мы так далеко друг от друга, но в то же время такие близкие. Она пробуждает все самые теплые воспоминания из прошлого и показывает, как мы делимся любовью, эмоциональной силой и неописуемой поддержкой – честно и искренне", – рассказал фигурист сборной Украины.
Видео выступления Марсака
Кирилл Марсак также поделился личной историей о последней встрече с отцом. Это произошло во время чемпионата Украины, который проходил в апреле 2025 года. Андрея Марсака отпустили, чтобы он имел возможность посмотреть на выступление своего сына. Это фактически спасло его жизнь, ведь в эти дни многие его собратья погибли на фронте.
Кроме того, весной 2025 года россияне разрушили в Херсоне каток, на котором лидер сборной Украины начинал свою спортивную карьеру. В комментарии Суспільне Спорт Марсак рассказал, что ему пришлось обратиться к психологу из-за постоянного стресса, в котором он находится.
Как Марсак выступил в квалификации?
- По итогам квалификационного турнира в Пекине квоты на Олимпийские игры-2026 получат пять лучших фигуристов. Всего в короткой программе участуют 26 спортсменов.
- За выступление в короткой программе Кирилл Марсак заработал 72,33 балла. Сейчас украинец занимает шестое место, отставая от проходного пятого места на 1,23 балла.
- Произвольную программу фигуристы откатают в воскресенье, 21 сентября. Начало соревнований в Пекине в 8:45 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что МОК принял окончательное решение по участию россиян и белорусов в зимних Олимпийских играх-2026.