В Пекине продолжается квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры-2026. В соревнованиях принимает участие сильнейший украинский одиночник Кирилл Марсак.

Уроженец Херсона Кирилл Марсак посвятил свою программу отцу, который защищает Украину от российских оккупантов. Спортсмен находится в постоянном стрессе из-за разлуки со своими родными, пишет 24 Канал со ссылкой на Golden Skate.

Как украинский фигурист переживает за своего отца?

Свою программу Кирилл выполнил под песню Андреа и Маттео Бочелли "Fall On Me". Украинец объяснил, почему выбрал именно эту композицию.

"Песня Андреа и Маттео Бочелли Fall On Me – это не просто трогательное, прекрасное музыкальное произведение, а история отца и сына, которые выражают свою любовь друг к другу с искренностью и заботой.

Эта история отзывается во мне, она отражает мои отношения с отцом: его службу на фронте, когда он защищает нашу страну, и мои тренировки вдали от дома. Мы так далеко друг от друга, но в то же время такие близкие. Она пробуждает все самые теплые воспоминания из прошлого и показывает, как мы делимся любовью, эмоциональной силой и неописуемой поддержкой – честно и искренне", – рассказал фигурист сборной Украины.

Видео выступления Марсака

Кирилл Марсак также поделился личной историей о последней встрече с отцом. Это произошло во время чемпионата Украины, который проходил в апреле 2025 года. Андрея Марсака отпустили, чтобы он имел возможность посмотреть на выступление своего сына. Это фактически спасло его жизнь, ведь в эти дни многие его собратья погибли на фронте.

Кроме того, весной 2025 года россияне разрушили в Херсоне каток, на котором лидер сборной Украины начинал свою спортивную карьеру. В комментарии Суспільне Спорт Марсак рассказал, что ему пришлось обратиться к психологу из-за постоянного стресса, в котором он находится.

Как Марсак выступил в квалификации?

По итогам квалификационного турнира в Пекине квоты на Олимпийские игры-2026 получат пять лучших фигуристов. Всего в короткой программе участуют 26 спортсменов.

За выступление в короткой программе Кирилл Марсак заработал 72,33 балла. Сейчас украинец занимает шестое место, отставая от проходного пятого места на 1,23 балла.

Произвольную программу фигуристы откатают в воскресенье, 21 сентября. Начало соревнований в Пекине в 8:45 по киевскому времени.

