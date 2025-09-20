У Пекіні триває кваліфікаційний турнір з фігурного катання на Олімпійські ігри-2026. У змаганнях бере участь найсильніший український одиночник Кирило Марсак.

Уродженець Херсона Кирило Марсак присвятив свою програму батькові, який захищає Україну від російських окупантів. Спортсмен перебуває у постійному стресі через розлуку зі своїми рідними, пише 24 Канал з посиланням на Golden Skate.

Як український фігурист переживає за свого батька?

Свою програму Кирило виконав під пісню Андреа та Маттео Бочеллі "Fall On Me". Українець пояснив, чому обрав саме цю композицію.

"Пісня Андреа та Маттео Бочеллі Fall On Me – це не просто зворушливий, прекрасний музичний твір, а історія батька й сина, які виражають свою любов один до одного з щирістю та турботою.

Ця історія відгукується в мені, вона відображає мої стосунки з батьком: його службу на фронті, коли він захищає нашу країну, і мої тренування далеко від дому. Ми так далеко один від одного, але водночас такі близькі. Вона пробуджує всі найтепліші спогади з минулого і показує, як ми ділимося любов’ю, емоційною силою та невимовною підтримкою – чесно й щиро", – розповів фігурист збірної України.

Відео виступу Марсака

Кирило Марсак також поділився особистою історією про останню зустріч з батьком. Це відбулося під час чемпіонату України, який проходив у квітні 2025 року. Андрія Марсака відпустили, щоб він мав змогу подивитися на виступ свого сина. Це фактично врятувало його життя, адже в ці дні багато його побратимів загинуло на фронті.

Крім того, весною 2025 року росіяни зруйнували у Херсоні ковзанку, на якій лідер збірної України розпочинав свою спортивну кар'єру. У коментарі Суспільне Спорт Марсак розповів, що йому довелося звернутися до психолога через постійний стрес, в якому він перебуває.

Як Марсак виступив у кваліфікації?

За підсумком кваліфікаційного турніру у Пекіні квоти на Олімпійські ігри-2026 здобудуть п'ять найкращих фігуристів. Загалом у короткій програмі беруть участь 26 спортсменів.

За виступ у короткій програмі Кирило Марсак заробив 72,33 бала. Наразі українець займає шосте місце, відстаючи від прохідного п'ятого місця на 1,23 бала.

Довільну програму фігуристи відкатають у неділю, 21 вересня. Початок змагань у Пекіні о 8:45 за київським часом.

