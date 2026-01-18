Фигуристка, с которой нарушил закон Путин, подалась в ведущие под хейт в соцсетях
- Алина Загитова, олимпийская чемпионка по фигурному катанию, начинает карьеру ведущей на российском телевидении, что вызвало критику в соцсетях.
- В 2018 году Загитова приняла участие в митинге в поддержку Путина, что стало нарушением российского закона из-за ее несовершеннолетия.
Россиянка-путинистка Алина Загитова заявила о том, что будет делать карьеру в шоу-бизнесе. Олимпийская чемпионка 2018 года будет вести телепрограмму, которой руководит другая сторонница кремлевского диктатора и войны в Украине.
Решение Загитовой уйти на телевидение в соцсетях встретили насмешками и насмешками. Комментаторы считают, что она совсем для этого не подходит, пишет 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.
Что рассказала Загитова о своем участии в шоу?
Золотая медалистка Пхенчхана-2018 заявила, что она "уже выросла не только в возрасте, но и ментально", стала более уверенной и теперь готова быть ведущей в шоу Татьяны Навки "Ледниковый период", съемки которого на российском пропагандистском телевидении начались 14 января.
Как в соцсетях отреагировали на слова Загитовой?
Пользователи интернета высмеяли утверждение, что фигуристка стала взрослой. Они считают, что она осталась на уровне девочки-подростка.
Также нарекания вызвали и ее способности к общению: многие убеждены, что Загитова будет позориться в роли ведущей, потому что не умеет нормально говорить.
Как Путин в свое время нарушил закон с Загитовой?
Как пишет BBC, В 2018 году, готовясь в очередной раз избираться "президентом", Путин согнал на московские "Лужники" спортсменов на митинг в поддержку диктатора.
Участие в мероприятии тогда приняла и Загитова – хотя еще месяц назад она выступала на Олимпиаде в роли "нейтральной" атлетки. В то время фигуристке было всего 15 лет, а это нарушение закона России, который запрещает столь юным лицам участвовать в политических акциях.