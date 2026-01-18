Россиянка-путинистка Алина Загитова заявила о том, что будет делать карьеру в шоу-бизнесе. Олимпийская чемпионка 2018 года будет вести телепрограмму, которой руководит другая сторонница кремлевского диктатора и войны в Украине.

Решение Загитовой уйти на телевидение в соцсетях встретили насмешками и насмешками. Комментаторы считают, что она совсем для этого не подходит, пишет 24 Канал со ссылкой на Obozrevatel.

Смотрите также "Камилу хотели убить": известный российский тренер вступилась за "любовницу Путина"

Что рассказала Загитова о своем участии в шоу?

Золотая медалистка Пхенчхана-2018 заявила, что она "уже выросла не только в возрасте, но и ментально", стала более уверенной и теперь готова быть ведущей в шоу Татьяны Навки "Ледниковый период", съемки которого на российском пропагандистском телевидении начались 14 января.

Как в соцсетях отреагировали на слова Загитовой?

Пользователи интернета высмеяли утверждение, что фигуристка стала взрослой. Они считают, что она осталась на уровне девочки-подростка.

Также нарекания вызвали и ее способности к общению: многие убеждены, что Загитова будет позориться в роли ведущей, потому что не умеет нормально говорить.

Как Путин в свое время нарушил закон с Загитовой?

Как пишет BBC, В 2018 году, готовясь в очередной раз избираться "президентом", Путин согнал на московские "Лужники" спортсменов на митинг в поддержку диктатора.

Участие в мероприятии тогда приняла и Загитова – хотя еще месяц назад она выступала на Олимпиаде в роли "нейтральной" атлетки. В то время фигуристке было всего 15 лет, а это нарушение закона России, который запрещает столь юным лицам участвовать в политических акциях.