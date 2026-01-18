Рішення Загітової піти на телебачення у соцмережах зустріли насмішками та глузуванням. Коментатори вважають, що вона зовсім для цього не підходить, пише 24 Канал з посиланням на Obozrevatel.

Що розповіла Загітова про свою участь у шоу?

Золота медалістка Пхьончхана-2018 заявила, що вона "вже виросла не лише у віці, але й ментально", стала більш впевненою і тепер готова бути ведучою у шоу Тетяни Навки "Льодовиковий період", зйомки якого на російського пропагандистському телебаченні розпочалися 14 січня.

Як у соцмережах відреагували на слова Загітової?

Користувачі інтернету висміяли твердження, що фігуристка стала дорослою. Вони вважають, що вона залишилася на рівні дівчинки-підлітка.

Також нарікання викликали і її здібності до спілкування: чимало хто переконаний, що Загітова буде ганьбитися у ролі ведучої, бо не вміє нормально говорити.

Як Путін свого часу порушив закон із Загітовою?

Як пише BBC, У 2018 році, готуючись вчергове обиратися "президентом", Путін зігнав на московські "Лужніки" спортсменів на мітинг в підтримку диктатора.

Участь у заході тоді взяла і Загітова – хоча ще місяць тому вона виступала на Олімпіаді у ролі "нейтральної" атлетки. На той час фігуристці було лише 15 років, а це порушення закону Росії, який забороняє настільки юним особам долучатися до політичних акцій.