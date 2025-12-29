Довірена особа Путіна та тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова прокоментувала чотирирічну дискваліфікацію Каміли Валієвої. Ура-патріотка вбачає "вселенську змову" проти російської фігуристки, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистське видання "Спорт-Експрес".

Читайте також Росіянок Родніну та Тарасову, які підтримують Путіна, не пустили в Італію на Олімпіаду-2026

Що сказала Тарасова на захист Валієвої?

На думку 78-річної тренерки, Спортивний арбітражний суд (CAS) своїм покаранням хотів "вбити" Валієву, але не зміг цього зробити.

Чотирирічною дискваліфікацією Камілу хотіли вбити, але вийшло тільки прибити. Мені здається, що у Валієвої все добре. Бачила її на шоу у Тетяни Навки, вона має чудовий вигляд. Прекрасно, що Валієва вирішила продовжити свою кар'єру і працює зараз над цим,

– сказала Тарасова.

Путіністка побажала фігуристці відновитися та повернутися до змагань.

Довідка. Тетяна Тарасова на так званих президентських виборах в Росії була довіреною особою Володимира Путіна. Відома тренерка підтримує загарбницьку політику диктатора та виступає за повернення росіян до міжнародних змагань.

Раніше про повернення Валієвої висловилася триразова олімпійська чемпіонка Ірина Родніна. Депутатка Держдуми скептично оцінила перспективи 19-річної фігуристки.

Що відомо про дискваліфікацію Валієвої?