Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна скептично висловилася про перспективи Каміли Валієвою. Депутатка Держдуми Росії не вірить в яскравий камбек допінгістки, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистський портал gazeta.ru.
Чому Родніна не вірить у Валієву?
На думку поплічниці путінського режиму, 19-річна фігуристка втратила багато часу через дискваліфікацію. За три роки її організм перебудувався, а на її місце у збірну Росії прийшли нові спортсменки.
Також негативно вплинув допінговий скандал, який обнулив усі її досягнення на ковзанці.
З приводу її повернення висловлюють захоплення – а хіба я захоплення висловлювала? Яке захоплення? Дівчинку обнулили, жодних результатів у неї немає, тож вона починатиме буквально з чистого аркуша. Усі чекають від неї феєрії на льоду? Ой, я вас благаю. У неї за ці три роки параметри змінилися, а у нас підросло інше покоління,
– сказала Родніна.
Хто така Родніна?
Зазначимо, що Ірина Родніна підтримує злочинний режим Путіна та агресію проти України. Через це олімпійська чемпіонка потрапила в санкційні списки Великої Британії, країн ЄС, США, Австралії, Нової Зеландії, Швейцарії. Указом президента України Володимира Зеленського від 7 вересня 2022 року Родніна перебуває під санкціями України.
Вона неодноразово була фігуранткою різноманітних скандалів, в тому числі расистських. У 2013 році соратниця Путіна опублікувала у соцмережах колаж з тодішнім президентом США Бараком Обамою, якому дарують банан.
Що відомо про допінг-скандал Валієвої?
- Нагадаємо, що Каміла Валієва потрапила у допінговий скандал під час зимової Олімпіади-2022. У тоді ще 15-річної росіянки виявили заборонений триметазидин.
- У січні 2024 року Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував фігуристку на чотири роки. Спортсменка подала апеляцію та сподівалася довести свою невинуватість. Валієва переклала провину на свого дідуся, який пригостив її тістечками з триметазидином, який начебто сам вживав.
- Окрім дискваліфікації, Валієвій анулювали усі старти починаючи з грудня 2021 року. Фігуристка залишилася без командного "золота" Ігор-2022 та чемпіонської нагороди Євро-2022. Раніше повідомлялося, як у Росії відреагували на позбавлення Валієвої нагород.
- У лютому 2024 року вона разом з диктатором Володимиром Путіним відкривала бутафорські "Ігри майбутнього" у Казані. На урочистій церемонії вона сиділа поруч з міжнародним злочинцем. Через це у мережі почали називати Валієву новою коханкою Путіна.