Он сталь, – Хргович прокомментировал победу над Джойсом

Хорватский боксер Филип Хргович высказался относительно своей победы над Джо Джойсом. Он похвалил британского боксера.

В субботу, 5 апреля, в Манчестере состоялся вечер бокса, где в противостоянии сошлись Филип Хргович и Джо Джойс. Хорватский боксер одержал победу единогласным решением судей.

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Что сказал Хргович о победе

Хорват назвал Джойса сталью. Он не мог поверить, что Джойс выдержал все удары, пишет 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

Он крепкий парень, зверь, очень сильный. Спасибо Джо за эту возможность. Я приехал на коротком сообщении, я был не совсем готов. Я очень рад вернуться и с нетерпением жду больших боев в будущем,

– сказал Филип Хргович.

Справка. Недавно хорватский боксер проиграл Даниэлю Дюбуа.

Отметим, что поражение от Филипа Хрговича стало четвертым для Джо Джойса в последних пяти боях.