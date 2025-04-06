У суботу, 5 квітня, в Манчестері відбувся вечір боксу, де у протистоянні зійшлися Філіп Хргович та Джо Джойс. Хорватський боксер здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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Що сказав Хргович про перемогу

Хорват назвав Джойса сталлю. Він не міг повірити, що Джойс витримав усі удари, пише 24 канал з посиланням на Sky Sports.

Він міцний хлопець, звір, дуже сильний. Дякую Джо за цю можливість. Я приїхав на короткому повідомленні, я був не зовсім готовий. Я дуже радий повернутися і з нетерпінням чекаю великих боїв у майбутньому,

– сказав Філіп Хргович.

Довідка. Нещодавно хорватський боксер програв Даніелю Дюбуа.

Відзначимо, що поразка від Філіпа Хрговича стала четвертою для Джо Джойса в останніх п'яти боях.