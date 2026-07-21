ФИФА накажет Аргентину за драку после финала ЧМ: кому грозят последствия

Поведение игроков сборной Аргентины после финального свистка в матче с Испанией стало предметом дисциплинарного разбирательства в ФИФА. "Альбиселесте" продемонстрировали неспособность спокойно воспринимать поражение и подрались с игроками "Фурии Рохи".

Возможное наказание рассматривается сразу по нескольким эпизодам. На изучение обстоятельств и принятие решений уйдет несколько недель, пишет 24 Канал.

Почему ФИФА может наказать Аргентину

Наиболее возмутительный эпизод произошел с участием Леандро Паредеса, который за свое агрессивное поведение получил от арбитра Славко Винчича прямую красную карточку уже после завершения финального матча. Футболист, который и во время игры отличался грубостью и мог быть удален, начал избивать всех испанцев, которые попадались ему под руку.

Также дисциплинарные органы рассмотрят драку, устроенную Науэлем Молиной, который ударил кулаком капитана испанцев Родри. А за толчок Дани Ольмо наказание может получить помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Аяла.

Не понравилась ФИФА также реакция делегации аргентинцев на церемонию награждения. Игроки демонстративно отвернулись спиной от пьедестала почета в момент поднятия испанцами Кубка мира, что комитет по этике может расценить как проявление неуважения к сопернику.

Какое будущее у сборной Аргентины после поражения в финале

Лидер "альбиселесте" Лионель Месси пока официально не заявил о том, что завершает выступления за национальную сборную. Но вероятность того, что он сможет принять участие в Мундиале-2030 в 43-летнем возрасте, минимальна.

Что касается главного тренера аргентинцев Лионеля Скалони, то он уже объявил, что доработает с командой до конца календарного года, после чего покинет свой пост. На послематчевой пресс-конференции наставник не сдержал слез.