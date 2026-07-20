Тренер "альбиселесте" не стал полностью раскрывать свои планы, сохранив некоторую интригу. Слова Лионеля Скалони передает 24 Канал.

Что сказал наставник серебряных призеров

После матча против Испании (0:1) главный тренер финалистов турнира отметил, что ему нужно пообщаться с руководством Аргентинской футбольной ассоциации.

Я примерно понимаю, почему хочу это, выполню свой контракт, а потом посмотрим. Если честно, я чувствую необходимость все обдумать, потому что не знаю, смогу ли я сделать что-то столь же большое, как это. Я благодарен президенту ассоциации за то, что он дал мне такую возможность и позволил оказаться там, где я сейчас,

– сказал Скалони.

Отметим, что его трудовой договор истекает в декабре 2026 года.

Что известно о работе Скалони в Аргентине

Сборную этой страны 48-летний тренер возглавляет с 2018 года. За это время команда Скалони дважды выиграла Кубок Америки (2021, 2024), победила на чемпионате мира 2022 года и вышла в финал на Мундиале-2026.

Контракт Лионеля Скалони со сборной Аргентины истечет еще до начала отборочного турнира к ЧМ-2030, который в Южной Америке начнется весной 2027 года. Поэтому в случае кардинального решения команду в новом цикле может возглавить другой тренер.