Тренер "альбіселесте" не став цілком розкривати власних планів та всіс певну інтригу. Слова Ліонеля Скалоні передає 24 Канал.

Що сказав наставник срібних призерів

Після поєдинку проти Іспанії (0:1) головний тренер фіналістів турніру зазначив, що йому потрібно поспілкуватись з керівництвом Аргентинської футбольної асоціації.

Я приблизно розумію, чого хочу, виконаю свій контракт, а потім побачимо. Якщо чесно, я відчуваю потребу все обдумати, бо не знаю, чи зможу зробити щось настільки ж велике, як це. Я вдячний президенту асоціації за те, що він дав мені таку можливість і дозволив опинитися там, де я зараз,

– сказав Скалоні.

Зазначимо, що його трудова угода спливає у грудні 2026 року.

Що відомо про роботу Скалоні в Аргентині

Збірну цієї країни 48-річний тренер очолює з 2018-го року. За цей час команда Скалоні двічі виграла Копа Амеріка (2021, 2024), перемагала на чемпіонаті світу 2022-го та дійшла до фіналу на Мундіалі-2026.

Контракт Ліонеля Скалоні зі збірною Аргентини закінчиться ще до початку відбору на ЧС-2030, який у Південній Америці стартує навесні 2027-го. Тому у разі кардинального рішення команду у новий цикл може повести інший тренер.