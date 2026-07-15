Финал чемпионата мира по футболу превратят в Суперкубок: перерыв в матче затянется

Решающий матч чемпионата мира планируют сопровождать развлекательной программой в лучших традициях американского спорта. Шоу в перерыве между таймами может существенно изменить привычный режим отдыха игроков.

В связи с необходимостью устанавливать сцену прямо на поле и насыщенной музыкальной программой ФИФА планирует увеличить время, которое команды проведут в раздевалках после первого тайма. Хотя это является прямым нарушением футбольных правил, пишет 24 Канал.

Почему ФИФА хочет сделать с перерывом в финальном матче Кубка мира?

Уже известно, что на финале собираются выступить такие звезды мировой сцены, как Шакира, Мадонна, Джастин Бибер, группа BTS, Burna Boy и другие артисты. Таким образом, шоу будет напоминать то, что сопровождает матч за Суперкубок – финал сезона в американском футболе, который является самым популярным телевизионным спортивным событием Америки и собирает поп-исполнителей высочайшего уровня. В этом году на Суперкубке, к примеру, хедлайнером был пуэрториканец Bad Bunny.

Ранее футбольные чиновники утверждали, что продолжительность музыкальных выступлений в перерыве матча составит 11 минут. Но уже ясно, что столько музыкантов просто не успеют уложиться в столь сжатые временные рамки.

Поэтому теперь в ФИФА говорят о 20-минутной паузе между таймами. И это может стать поводом для скандала.

Сколько должен длиться перерыв в матче согласно правилам?

Международный совет футбольных ассоциаций, который определяет официальные правила футбола, четко регламентирует, что перерыв в матче не может длиться более 15 минут, если это не решение, согласованное арбитром в связи с чрезвычайными обстоятельствами.

Впрочем, ФИФА и раньше нарушала эту норму – например, во время финала Клубного чемпионата мира, который США принимали в прошлом году. Тогда инцидент произошел на трибунах, а не непосредственно на поле, но команды все равно вернулись на поле лишь через 24 минуты после завершения первого тайма.

Также целых 26 минут длился перерыв в финале Кубка Америки-2024 в Майами, во время которого выступала Шакира.