Через потребу монтувати сцену просто на полі і насичену музичну програму ФІФА планує збільшити час, який команди проведуть у роздягальнях після першої половини гри. Хоча це є прямим порушенням футбольних правил, пише 24 Канал.

Що ФІФА хоче зробити з перервою фінального матчу Кубка світу?

Вже відомо, що на фіналі збираються виступати такі зірки світової сцени як Шакіра, Мадонна, Джастін Бібер, гурт BTS, Burna Boy та інші артисти. Таким чином шоу нагадуватиме те, що супроводжує матч за Супербоул – фінал сезону в американському футболі, який є найбільш популярною телевізійною спортивною подією Америки і збирає поп-виконавців найвищого рівня. Цьогоріч на Супербоулі, до прикладу, хедлайнером був пуерториканець Bad Bunny.

Раніше футбольні чиновники стверджували, що тривалість музичних виступів у перерві матчу складатиме 11 хвилин. Але вже зрозуміло, що так багато музикантів просто не встигнуть вкластися у настільки стиснуті часові рамки.

Тож тепер у ФІФА говорять про 20 хвилин павзи між таймами. І це може стати причиною для скандалу.

Скільки повинна тривати перерва у матчі згідно з правилами?

Міжнародна рада футбольних асоціацій, яка визначає офіційні правила футболу, чітко регламентує, що перерва у матчі не може тривати більше 15 хвилин, якщо це не рішення, погоджене арбітром у зв'язку з надзвичайними обставинами.

Втім ФІФА вже й раніше порушувала цю норму – наприклад, під час фіналу Клубного чемпіонату світу, який США приймали минулого року. Тоді сцена була на трибунах, а не безпосередньо на полі, але команди усе одно повернулися на поле лише через 24 хвилини після завершення першого тайму.

Так само аж 26 хвилин тривала перерва фіналу Копа Америка-2024 у Маямі, під час якої виступала Шакіра.