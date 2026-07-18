Отмена предательства: перерыв в финале Мундиаля не будет значительно превышать норму

Около недели в сети активно обсуждали намерение ФИФА увеличить перерыв между таймами в финале чемпионата мира ради музыкального шоу по типу американского Суперкубка. Оказалось, что опасения были в основном напрасными.

Ходили слухи, что команды проведут в раздевалках не менее 20 минут, а то и целых полчаса. Но в этом конкретном случае футбольные правила взяли верх над коммерческими интересами, пишет 24 Канал.

Почему ФИФА планирует перерыв в матче Испания – Аргентина

Еще с начала турнира в США было известно, что финал в Нью-Йорке будет сопровождаться шоу в перерыве, которое напомнит о подобной традиции во время матча за чемпионство в лиге американского футбола – Суперкубке.

На "Метлайф Стадиум" выступит неизменная автор официальных песен уже нескольких чемпионатов мира Шакира, а также такие кумиры поп-сцены, как Мадонна и Джастин Бибер. Обещали также и других звезд.

На фоне этого росли опасения, что ФИФА пожертвует футбольными правилами ради яркого и продолжительного зрелища. Согласно регламенту проведения матчей, перерыв не должен превышать 15 минут без особых обстоятельств.

Сколько на самом деле продлится перерыв в финальном матче

Последней информацией по этому поводу накануне финала поделился с изданием Marca источник, близкий к ФИФА. Организаторы сообщили футбольным федерациям Испании и Аргентины, что перерыв продлится 17 минут.

11 из них займет непосредственно само музыкальное выступление, а остальные шесть будут потрачены на монтаж и демонтаж сцены посреди газона, а также на другие стандартные процедуры – например, полив поля. Поэтому игрокам не придется долго ждать своего возвращения в игру.

Когда состоится финал Испания – Аргентина

Решающий матч чемпионата мира состоится 19 июля в 22:00 по киевскому времени в Нью-Йорке.