Ходили чутки, що команди проведуть у роздягальнях не менше 20 хвилин, а то й цілих пів години. Але правила футболу у цьому конкретному випадку взяли гору над комерційним інтересом, пише 24 Канал.

Що ФІФА планує на перерву матчу Іспанія – Аргентина

Ще від початку турніру у США було відомо, що фінал у Нью-Йорку супроводжуватиме шоу у перерві, яке нагадає про подібну традицію під час матчу за чемпіонство в лізі американського футболу – Супербоул.

На "Метлайф Стедіум" виступить незмінна авторка офіційних пісень вже кількох Мундіалів Шакіра, а також такі кумири поп-сцени як Мадонна і Джастін Бібер. Обіцяли також і інших зірок.

На тлі цього зростало побоювання, що ФІФА пожертвує футбольними правилами заради яскравої тривалої картинки. Відповідно до регламенту проведення матчів, перерва не повинна бути довшою за 15 хвилин без особливих обставин.

Скільки насправді триватиме перерва фінального поєдинку

Останньою інформацією щодо цього у переддень фіналу поділилось з виданням Marca близьке до ФІФА джерело. Організатори повідомили футбольним федераціям Іспанії та Аргентини, що перерва триватиме 17 хвилин.

11 з них займе безпосередньо сам музичний виступ, а решта шість будуть витрачені на монтаж і демонтаж сцени посеред газону, а також інші стандартні процедури – наприклад, полив поля. Тож гравцям не доведеться довго чекати на своє повернення до гри.

Коли фінал Іспанія – Аргентина

Вирішальний матч Мундіалю відбудеться 19 липня о 22:00 за київським часом у Нью-Йорку.