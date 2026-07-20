Впрочем, выступление не обошлось без скандального эпизода. Вместе с Шакирой на сцене появилась 10-летняя российская танцовщица Есения Михеева, которая исполнила хореографическую постановку под композицию Dai Dai – песню, представленную в качестве официального гимна турнира этого года, пишет 24 Канал.

Как Россия использует детей в пропаганде?

Михеева родилась в Москве в семье хореографов. Впоследствии ее семья переехала в США, где девочка продолжила заниматься танцами и развивать карьеру.

В 7 лет Есения стала самой молодой полуфиналисткой американского шоу талантов, а позже ее пригласили в танцевальную команду Атланты из НБА.

По информации российских СМИ, после выхода песни Dai Dai пользователи соцсетей начали публиковать собственные танцевальные видео под этот трек и отмечать аккаунт Шакиры. Есения также записала свою версию хореографии. Певица заметила ролик, сделала репост и впоследствии связалась с семьей девочки. После этого Шакира пригласила ее принять участие в совместном видео, а затем в выступлении во время финала чемпионата мира.

В то же время в Центре противодействия дезинформации отмечают, что российские пропагандистские ресурсы пытаются использовать историю Есении для продвижения нарратива о "величии России". Там также подчеркивают, что девочка уже много лет живет в США, где учится и строит свою танцевальную карьеру.

Как пишут в ЦПД, подобные истории российская пропаганда часто использует для создания положительного образа России за рубежом, акцентируя внимание на происхождении людей, даже если их успех связан с другими странами.