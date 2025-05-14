Шахтер – Динамо: легенда "бело-синих" спрогнозировал точный счет финала Кубка Украины

В среду, 14 мая, впервые в истории финал Кубка Украины по футболу состоится в Житомире. В поединке за трофей сойдутся донецкий Шахтер и киевское Динамо.

Игра на Центральном стадионе начнется в 18:30. Своими ожиданиями от "Классического" поделился бывший игрок и тренер "бело-синих" Александр Хацкевич.

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Прогноз на матч от Хацкевича

Он считает, что в последних противостояниях между гегемонами украинского футбола не хватает страсти, которая была раньше, сообщает 24 Канал со ссылкой на Blik.

"Будут ли в матче красные карточки? Трудно сказать. Сейчас в Классическом нет той страсти, которая была раньше. В мое время игроки могли спровоцировать соперника на красную. В Динамо это были Денис Гармаш и Женя Хачериди, в Шахтере – Тайсон и Срна.

Они были не только футбольные мастера, но и хорошие провокаторы. Сегодня я такого не вижу. Возможно, такие моменты не украшают игру, но перца точно добавляют", – сказал Хацкевич.

Также специалист сделал прогноз на предстоящий финал. Он заявил, что является несколько предвзятым в этом вопросе и думает, что в матче будет забито много голов:

Я не могу быть объективным, потому что по понятным причинам буду болеть за Динамо. Мой прогноз – киевляне победят Шахтер со счетом 3:2.

Интересно. Во время игровой карьеры Александр Хацкевич четыре раза триумфовал в Кубке Украины. Всего он провел за киевлян 216 матчей и добыл 12 трофеев.

Отметим, что предстоящий поединок будет доступен для бесплатного просмотра. Трансляция матча Шахтер – Динамо начнется в 17:00.