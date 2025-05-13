Уже в среду, 14 мая, в Житомире состоится финал Кубка Украины-2025. В битве за трофей сойдутся принципиальные соперники – донецкий Шахтер и киевское Динамо, сообщает 24 Канал.

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Одиннадцатое дерби в финале Кубка

Оба клуба являются самыми титулованными командами этого турнира. Шахтер и Динамо на двоих выиграли 27 из 31-го розыгрыша Кубка. Дважды в соревновании триумфовал Черноморец, еще по разу – Ворскла и Таврия.

Что же касается гонки грандов, то дончане пока имеют минимальное преимущество. "Горняки" выиграли 14 трофеев, тогда как "бело-синие" – 13. При этом в десяти случаях в финале Кубка играли как раз Динамо против Шахтера.

Если брать статистику Классического сугубо по матчам в финалах, то тут между командами пока паритет – по 5 побед каждой из сторон. Дончане забили больше в финальных дерби – 13 голов против 9-ти у Динамо.

Все финалы Кубка Украины между Шахтером и Динамо:

ГОД ПОБЕДИТЕЛЬ СЧЕТ ГОЛЫ 2002 Шахтер 3:2 Попов, 10, Ателькин, 81, Воробей, 98 – Белькевич, 31, Шацких, 50 2003 Динамо 2:1 Хацкевич, 56, Ринкон, 90+1 – Воробей, 18 2005 Динамо 1:0 Ринкон, 11 (пен) 2007 Динамо 2:1 Клебер, 58, Гусев, 80 – Элано, 89 2008 Шахтер 2:0 Гладкий, 44, Гай, 78 2011 Шахтер 2:0 Эдуардо, 64, Адриано, 87 2014 Динамо 2:1 Кучер, 40 (аг), Вида, 43 – Коста, 57 2015 Динамо 0:0 по пенальти – 5:4 2017 Шахтер 1:0 Марлос, 81 2018 Шахтер 2:0 Феррейра, 47, Ракицкий, 61

Наиболее памятные дерби

Впервые Динамо и Шахтер пересеклись в решающем матче Кубка в 2002-м. Тогда матч перешел в экстратайм, где Воробей забил победный мяч за "горняков".

Видеообзор финала Кубка Украины-2002:

В целом же в 00-е Динамо чаще било соперника в финалах Кубка, тогда как Шахтер лучше играл в 10-е. Особенно горячим получился финал 2015 года даже несмотря на 0:0 в основное время.

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Динамо промахнулось дважды на старте серии пенальти после ударов Велозу и Антунеша. Шахтеру достаточно было забить один мяч для победы, однако Тайсон и Ракицкий подвели свою команду.

Невероятная серия пенальти в финале Кубка Украины-2015:

А сейв Шовковского после удара Гладкого принес в итоге трофей Динамо. Последнее до отчетного сезона Классическое в финале состоялось семь лет назад. Тогда Шахтер Фонсеки без проблем одолел киевлян во главе с Хацкевичем (2:0).

Видеообзор матча Динамо – Шахтер в финале Кубка Украины-2018:

Напомним, что финал Кубка 2024-2025 состоится 14 мая в Житомире на Центральном стадионе. Прямая трансляция матча Шахтер – Динамо состоится на канале "Megogo Спорт", а также ютуб-канале УПЛ ТВ. Начало – в 18:30 по киевскому времени.