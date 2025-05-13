В среду, 14 мая, состоится финал Кубка Украины-2025. В решающем матче сойдутся донецкий Шахтер и киевское Динамо, которые являются самыми титулованными командами турнира.

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"Сухой" Житомир

Встреча состоится в Житомире на Центральном городском стадионе. Город активно готовится к финалу, поэтому принимает важные меры для повышения безопасности.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости Житомира, местный горсовет запретил продажу алкоголя в центре города в день матча. "Сухой закон" начнет свое действие в 14:30 и продолжится после матча еще на два часа.

Магазинам и другим дистрибьюторам не будет разрешена продажа крепкого алкоголя, а также слабоалкогольные напитки, вино и пиво. Запрет также будет действовать и на территории самого стадиона.

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Матч Шахтер – Динамо начнется 14 мая в 18:30 по киевскому времени. Дончане выигрывали Кубок Украины 14 раз, тогда как у Динамо 13 трофеев.