У середу, 14 травня, відбудеться фінал Кубка України-2025. У вирішальному матчі зійдуться донецький Шахтар та київське Динамо, які є найтитулованішими командами турніру.

До теми Пушич на останок може здобути трофей: прогноз на фінал Кубка України Шахтар – Динамо

"Сухий" Житомир

Зустріч відбудеться в Житомирі на Центральному міському стадіоні. Місто активно готується до фіналу, тому приймає важливі заходи для підвищення безпеки.

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини Житомира, місцева міськрада заборонила продаж алкоголю в центрі міста в день матчу. "Сухий закон" розпочне свою дію о 14:30 і триватиме після матчу ще на дві години.

Магазинам та іншим дистриб'юторам не буде дозволений продаж міцного алкоголю, а також слабкоалкогольні напої, вино та пиво. Заборона також діятиме і на території самого стадіону.

Читайте також Шахтар – Динамо: хто транслюватиме фінал Кубка України з футболу

Матч Шахтар – Динамо розпочнеться 14 травня о 18:30 за київським часом. Донеччани вигравали Кубок України 14 разів, тоді як у Динамо 13 трофеїв.