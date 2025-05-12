Фінал Кубка України з футболу 2024/2025 відбудеться на "Центральному стадіоні" у Житомирі. Стартовий свисток Миколи Балакіна пролунає о 18:30, пише 24 Канал.

До теми Фінал Кубка України буде у вільному доступі: хто покаже матч Шахтар – Динамо

Українське "Класичне" у Житомирі

Найближче кубкове протистояння стане 192-м лобовим матчем в історії між Шахтарем та Динамо. Наразі кияни володіють впевненою перевагою у показнику перемог – 82 проти 61-єї звитяги у "гірників". Ще 48 ігор зводились до нічиєї.

Востаннє "гірники" грали проти киян 27 квітня 2025 року. Та гра закінчилась бойовою нічиєю 2:2 (26-й тур УПЛ-2024/2025).

Зверніть увагу! Шахтар і Динамо 16 разів зустрічались між собою у рамках Кубка України. Востаннє українське "Класичне" у кубковому турнірі уболівальники бачили у сезоні-2019/2020. Тоді "біло-сині" у рамках 1/8 фіналу у додаткових таймах здолали донеччан 2:1 завдяки переможному голу захисника Дениса Попова.

Відзначимо, що цей фінал Кубка України може стати останнім шансом для Маріно Пушича завоювати трофей на чолі донецького клубу. У ЗМІ з'являється все більше інформації про відхід наставника із Шахтаря після закінчення поточного сезону-2024/2025.

Адже Шахтар із 58 очками йде третім у турнірній таблиці УПЛ. Динамо ж бореться із Олександрією за чемпіонство. У команди Олександра Шовковського вже 68 набраних пунктів, а у підопічних Руслана Ротаня – 53 бали.

Прогноз Favbet

У лінії Favbet саме донецький Шахтар має кращі шанси на перемогу (в основний час) у фіналі Кубка України – 2,24. Натомість на звитягу Динамо в основні 90 хвилин стоїть коефіцієнт 3,20. Те, що основний час закінчиться нічиєю – 3,40.

Коефіцієнти на переможця Кубка України-2025 також є кращим для "гірників" – 1,61 проти 2,22 на звитягу киян.

Ймовірно, що обидва українські гранди потішать своїх уболівальників голами: так – 1,77, ні – 1,97.

Першими нулі на табло у Житомирі можуть розмочити "гірники" – 2,45. Натомість на перший гол у зустрічі від гостей із Києва – рівно 3.

Хто матиме найкращі шанси забити?