Вирішальний поєдинок за цей трофей уперше в історії прийматиме Житомир. Гра на місцевому Центральному стадіоні розпочнеться о 18:30, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Пушич на останок може здобути трофей: прогноз на фінал Кубка України Шахтар – Динамо

Де дивитися матч Шахтар – Динамо

Це буде 11-й випадок, коли у фіналі національного Кубка зустрінуться два гегемони українського футболу. Кожен з них у цих протистояннях здобув по п'ять трофеїв.

Майбутній матч між командами Маріно Пушича й Олександра Шовковського можна буде подивитися безплатно. Він буде у вільному доступі на ютуб-каналі УПЛ ТБ і в усій мережі мовлення. Також поєдинок Шахтар – Динамо покажуть на Т2 "MEGOGO Спорт".

Зазначимо, що головним рефері "Класичного" буде Микола Балакін, а його асистентами – Олександр Беркут і Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром призначено Дмитра Панчишина. За VAR відповідатиме Денис Шурман, а допомагатиме йому з відеоповторами Олексій Деревінський.

До слова. На шляху до фіналу "гірники" здолали Зорю, Олександрію та Полісся. Кияни ж були сильнішими за Ворсклу, Рух і Буковину.

Нагадаємо, що останнє очне протистояння між Шахтарем і Динамо відбулося 27 квітня. Тоді команди не визначили сильнішого, зігравши в результативну нічию з рахунком 2:2.