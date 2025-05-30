Тренер Интера рассказал о плане своей команды на финал ЛЧ

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов по футболу. За престижный трофей будут бороться ПСЖ и Интер.

Поединок состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене". Он начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Что сказал Индзаги перед матчем

Накануне этой игры состоялась предматчевая пресс-конференция. На ней главный тренер Интера Симоне Индзаги поделился своими ожиданиями и назвал требование, которое поставил своим игрокам, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

Итальянец заявил, что его подопечные знают, как правильно подготовиться к финалу Лиги чемпионов против ПСЖ, ведь имеют опыт больших побед. Он отметил, что футболисты должны сохранять голову холодной и отдать все силы на поле:

"Я попросил о концентрации, без одержимости. Мы должны быть свободными в своих мыслях, мы знаем, как готовятся к этим играм: у нас есть чемпионы Европы, Южной Америки и мира. В матче все может свестись к нескольким моментам, и мы должны уметь использовать их в свою пользу.

Мы должны выйти на поле не с одержимостью, а с желанием выиграть эту игру, зная, что нам противостоит сильная и хорошо подготовленная команда. Мы будем играть с тем оружием, которое есть в нашем распоряжении, учитывая путь, который мы прошли: он был чрезвычайно сложным и полным подводных камней, но мы прошли этот путь и не хотим останавливаться сейчас. Игроки все знают и отдадут все силы на поле".

К слову. Это будет шестое очное противостояние между командами, которые ранее играли только в товарищеских матчах друг с другом. Преимущество имеют французы – три победы против одной, а еще однажды была зафиксирована ничья.

Напомним, что ранее свой прогноз на предстоящий финал Лиги чемпионов дал муж Элины Свитолиной.