Команды в ожесточенном противостоянии разыграют трофей главного европейского турнира. Теннисист Гаэль Монфис сделал прогноз на матч ПСЖ – Интер, сообщает 24 канал со ссылкой на L`Equipe.

Читайте также Первая встреча и сразу в финале Лиги чемпионов: у кого лучшие шансы на победу – ПСЖ или Интера

Прогноз от Монфиса

Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной заявил, что хотел бы попасть на матч между ПСЖ и Интером. Гаэль отметил, что он и его жена играют на турнире во Франции. Поэтому он должен понять раньше, имеет ли шансы попасть в Германию.

По словам Монфиса, у него еще нет билета, однако, возможно, он сможет посетить финал Лиги чемпионов. Французский теннисист заявил, что он будет поддерживать парижан в противостоянии с миланским клубом.

Я большой фанат ПСЖ, но не хочу говорить, что мы точно победим. Надо быть осторожными – Интер провел замечательный турнир. У них хорошая команда, они могут навязать борьбу. Думаю, матч будет с неожиданными поворотами, но я очень надеюсь, что мы победим,

– сказал Монфис.

Напомним, что Гаэль Монфис и Элина Свитолина будут выступать на Ролан Гаррос 2025 в Париже. Основа часть престижного турнира стартует 25 мая. Тогда как финал Лиги чемпионов состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщали, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис приняли участие в челлендже по изучению украинских слов.