Команди у запеклому протистоянні розіграють трофей головного європейського турніру. Тенісист Гаель Монфіс зробив прогноз на матч ПСЖ – Інтер, повідомляє 24 канал із посиланням на L`Equipe.

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Прогноз від Монфіса

Чоловік української тенісистки Еліни Світоліної заявив, що хотів би потрапити на матч між ПСЖ та Інтером. Гаель наголосив, що він та його дружина грають на турнірі у Франції. Тому він повинен зрозуміти раніше, чи має шанси потрапити у Німеччину.

Зі слів Монфіса, в нього ще немає квитка, проте, можливо, він зможе відвідати фінал Ліги чемпіонів. Французький тенісист заявив, що він підтримуватиме парижан у протистоянні з міланським клубом.

Я великий фанат ПСЖ, але не хочу говорити, що ми точно переможемо. Треба бути обережними – Інтер провів чудовий турнір. У них хороша команда, вони можуть нав’язати боротьбу. Думаю, матч буде з несподіваними поворотами, але я дуже сподіваюся, що ми переможемо,

– сказав Монфіс.

Нагадаємо, що Гаель Монфіс та Еліна Світоліна виступатимуть на Ролан Гаррос 2025 у Парижі. Основа частина престижного турніру стартує 25 травня. Тоді як фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомляли, що Еліна Світоліна та Гаель Монфіс взяли участь у челенджі з вивчення українських слів.