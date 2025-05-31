Легенда украинского футбола сделал точный прогноз на финал Лиги чемпионов

В субботу, 31 мая, весь футбольный мир будет следить за финалом Лиги чемпионов. Он состоится в Мюнхене на "Альянц-Арене".

Игра между ПСЖ и Интером начнется в 22:00 по киевскому времени. В Украине официальным транслятором финала ЛЧ будет медиасервис Megogo.

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Прогноз от Кварцяного на финал ЛЧ

Накануне своими ожиданиями от грандиозного матча поделился легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный. Он заявил, что имеет команду, за которую будет болеть и спрогнозировал точный счет, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sport.ua.

"Я за ПСЖ болею с первого же тура группового турнира. Мне кажется, сегодня будет один из лучших матчей розыгрыша Лиги чемпионов. Повторюсь: я буду за ПСЖ. А вот Интер, чтобы рассчитывать на успех в финале, должен перепрыгнуть сам себя. Ведь в конструктиве миланцы все же будут менее позитивны и приоритетны, чем парижане.

Единственное, что ПСЖ где-то может ловить зевак. Хотя французы начали меняться: они строже действуют, играя на результат – и это мы видели в полуфинале в матчах с Арсеналом. Если же Интер в этом поединке будет играть на атаку, то он победит. Стоит только "черно-синим" закрыться в глубокой обороне, то достичь результата будет трудно. Мой прогноз – 2:1 в пользу ПСЖ", – сказал Кварцяный.

К слову. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция финала Лиги чемпионов, где будут также публиковаться видео всех голов.

Напомним, что ранее своими ожиданиями от матча ПСЖ – Интер поделился глава УАФ Андрей Шевченко.