Игра состоится на "Альянц-Арене" в Мюнхене и начнется в 22:00 по киевскому времени. Накануне состоялась традиционная пресс-конференция, в которой принял участие капитан ПСЖ Маркиньос.

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Что сказал лидер ПСЖ перед финалом ЛЧ

Бразильский защитник поделился ожиданиями от финального матча против миланского Интера, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football Italia. Он отметил, что тренерский штаб его команды подготовил некоторые тактические сюрпризы для соперника, но не стал вдаваться в детали:

"Мы очень упорно работали над защитой, но не будем менять нашу тактическую систему. Мы попробуем нейтрализовать их нападающих, которые являются основной силой команды, а также вингеров, которые атакуют с высокой скоростью.

Мы кое-что подготовили, но я не могу вам много об этом рассказать. Могу заверить вас, что мы не изменим наш общий подход, который привел нас так далеко. Я думаю, что это будет увлекательная футбольная игра, в которой обе команды будут полагаться на свои сильные стороны".

К слову. В Украине официальным транслятором матча ПСЖ – Интер является медиасервис Megogo. Также на сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция с видео всех голов.

Напомним, что накануне своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов поделился наставник Интера Симоне Индзаги.