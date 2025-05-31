Сегодня, 31 мая, в Мюнхене на стадионе "Альянц-Арена" состоится финал Лиги чемпионов 2024-2025. В решающем матче турнира сыграют ПСЖ и Интер. 24 Канал анонсирует главный поединок в футбольном сезоне.

Следите с нами ПСЖ – Интер: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов

ПСЖ в сезоне 2024-2025

Парижский клуб близок к оформлению идеального сезона. Команда Луиса Энрике уже выиграла чемпионат и Кубок Франции, а также стала триумфатором Суперкубка страны. Теперь же ПСЖ имеет шанс оформить требл.

Начало дистанции в ЛЧ было для парижан тяжелым, ведь в пяти матчах подопечные Энрике набрали лишь 4 балла и были на грани непрохода в плей-офф. Впрочем, на финише этапа лиги ПСЖ активизировался, переиграв Манчестер Сити и Штутгарт в последних турах.

И уже в играх на вылет команда набрала невероятный ход, выбив не только Брест, а еще и трех представителей АПЛ. Ключевыми стали победы над Ливерпулем и Арсеналом, которые считались фаворитами.



ПСЖ может оформить требл / фото Getty Images

Интер в сезоне 2024-2025

Что же касается Интера, то "неррадзури" наоборот потеряли все трофеи на внутренней арене. В Кубке и Суперкубке команду Индзаги выбивал принципиальный соперник Милан. А в чемпионате "змеи" уступили одним баллом Наполи.

Поэтому Лига чемпионов остается единственным действительно успешным турниром Интера в этом сезоне. На основном этапе итальянцы заняли четвертое место и при этом показали невероятную игру в защите. В восьми матчах "неррадзури" пропустили всего один гол.

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В плей-офф миланцы сначала преодолели Фейенорд, после чего выдали огненные дуэли против Баварии и Барселоны с большим количеством мячей. В обоих случаях подопечные Индзаги были андердогами, однако по игре не уступали более статусным оппонентам.



Интер проиграл все трофеи на внутренней арене / фото Getty Images

История в финалах Лиги чемпионов

Итальянский клуб является опытным бойцом в самом престижном турнире Европы. Интер шесть раз добирался финала Кубка или Лиги чемпионов, выиграв половину из них. Первые триумфы миланцев произошли еще в 60-е годы при руководстве Еленио Эрреры.

В 1964 и 1965 годах Интер выиграл два Кубка подряд, одолев в финалах Реал и Бенфику. Также с аргентинцем миланцы добрались до финала 1967-го, который проиграли Селтику. Уже в XXI веке Интер дважды играл в решающих матчах Лиги чемпионов.

Все финалы КЕЧ / ЛЧ с участием Интера:

СЕЗОН СУПЕРНИК СЧЕТ ГОЛЫ 1963-1964 Реал 3:1 Маццола, 43, 76, Милане, 61 – Фело, 70 1964-1965 Бенфика 1:0 Жаир, 43 1966-1967 Селтик 1:2 Хэммелл, 63, Челмерс, 84 – Маццола, 7 (пен) 1971-1972 Аякс 0:2 Кройф, 47, 78 2009-2010 Бавария 2:0 Милито, 35, 70 2022-2023 Манчестер Сити 0:1 Родри, 68

В 2010 году команда под руководством Жозе Моуриньо стала триумфатором турнира благодаря дублю Милито в финале против Баварии. А вот в 2023-м подопечные уже Симоне Индзаги минимально проиграли Манчестер Сити.

У ПСЖ история в главном еврокубке куда более скромная. Парижане часто доходили до полуфинала, но в решающий матч попадали лишь раз. Было это в 2020 году, когда команда Томаса Тухеля капитулировала перед Баварией (0:1).

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Кадровая ситуация

Оба клуба имеют солидный подбор футболистов. По данным Transfermarkt, финалисты ЛЧ входят в топ-10 самых дорогих команд мира. Игроки парижан оценены суммарно в 923 миллиона евро (6 место). Самые дорогие футболисты парижан сконцентрированы в атаке:

Хвича Кварацхелия – 80 миллионов евро Усман Дембеле – 75 миллионов евро Брэдли Барколя – 70 миллионов евро Жоау Невеш – 65 миллионов евро Ашраф Хакими – 65 миллионов евро

Впрочем самый дорогой игрок финала выступает все же за Интер. Речь о Лаутаро Мартинесе, которого оценивают в 95 миллионов. В целом же миланцы замыкают топ-десятку самых дорогих клубов.



Лаутаро Мартинес является лидером Интера / фото Getty Images

Его игроки вместе стоят 664 миллиона евро. При этом состав выглядит более сбалансированным, ведь в топ-5 самых дорогих футболистов команды есть представители всех зон поля:

Лаутаро Мартинес – 95 миллионов евро Николо Барелла – 80 миллионов евро Алессандро Бастони – 80 миллионов евро Маркус Тюрам – 75 миллионов евро Федерико Димарко – 60 миллионов евро

К счастью, все лучшие футболисты команд готовы к финалу. Единственный вопрос у Интера остается по третьему защитнику в компанию к Бастоне и Ачерби.

Обычно там играл Павар, однако француз только недавно восстановился от травмы и не факт, что выйдет в основе. Подменить его могут Дармиан или Биссек. Также маловероятно, что будет играть Зелински, но поляк и так не является игроком основы миланцев.

У парижан состав более понятен, хотя конкуренция за место в атаке рядом с Кварацхелией и Дембеле все же есть. Луис Энрике нередко выпускал вместо Барколя более молодого Дуэ.

Ориентировочные составы:

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Витинья, Руис – Барколя, Дембеле, Кварацхелия.

ИНТЕР: Зоммер – Павар, Бастони, Ачерби – Думфрис, Мхитарян, Барелла, Чалханоглу, Димарко – Мартинес, Тюрам.

История матчей

Это будет первая битва Интера и ПСЖ на официальном уровне. Ранее команды играли между собой только товарищеские матчи. В пяти спаррингах трижды торжествовали французы. Еще по разу была зафиксирована ничья и победа итальянцев.

Все товарищеские матчи между ПСЖ и Интером:

30 декабря 2014 года . ПСЖ – Интер 1:0 (Кабай, 57)

. ПСЖ – Интер (Кабай, 57) 30 декабря 2015 года . Интер – ПСЖ 0:1 (Огюстен, 45)

. Интер – ПСЖ (Огюстен, 45) 25 июля 2016 года . Интер – ПСЖ 1:3 (Йоветич, 45 (пен) – Орье, 14, 87, Курзава, 61)

. Интер – ПСЖ (Йоветич, 45 (пен) – Орье, 14, 87, Курзава, 61) 27 июля 2019 года . ПСЖ – Интер 1:1, пен – 5:6 (Керер, 41 – Лонго, 90)

. ПСЖ – Интер пен – 5:6 (Керер, 41 – Лонго, 90) 1 августа 2023 года. ПСЖ – Интер 1:2 (Витинья, 63 – Эспозито, 81, Сенси, 83)

К слову, ПСЖ имеет негативную статистику в матчах против клубов Серии А – 6 побед при семи ничьих и 10-ти поражениях. А вот Интер более удачно играл против команд из Франции. "Неррадзури" выиграли 12 из 27-ми матчей с клубами Лиги 1.

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Еще в восьми случаях была зафиксирована ничья, а в семи – победил оппонент. К слову, в финале будет один игрок, который сыграет против своей бывшей команды. Речь об Ашрафе Хакими, который выступал за Интер в 2020 году.

Прогноз и где смотреть

Эксперты и букмекеры отдают небольшое преимущество ПСЖ. Победа французов оценивается ориентировочно в 60%, тогда как итальянцев – в 40%. При этом сохраняется немалая вероятность серии пенальти – около 20%.

Главные фавориты на забитый мяч:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 40%

Лаутаро Мартинес (Интер) – 36%

Хвича Кварацхеля (ПСЖ) – 36%

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 36%

Маркус Тюрам (Интер) – 33%

Брэдли Барколя (ПСЖ) – 33%

Матч ПСЖ – Интер онлайн будет показан на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол Первый". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени. Комментаторами матча станут Вадим Скичко и Вадим Шевякин.



Где смотреть матч ПСЖ – Интер в финале Лиги чемпионов / фото Megogo

Кроме этого, на платформе будет доступна альтернативная дорожка с комментированием известных личностей. На ней будут работать комики Василий Байдак и Роман Мищеряков, а также певец OTOY. Они не только будут развлекать зрителей, а еще и собирать деньги на нужды ВСУ.

Перед игрой транслятор организует аналитическую студию с экспертами, которая начнет свое вещание в 20:30. Ведущим студии будут Евгения Кучеренко и Александр Кобельков, а в роли экспертов будут экс-игроки сборной Украины Александр Головко и Сергей Нагорняк.

Кроме того, онлайн-трансляция матча ПСЖ – Интер будет доступна на сайте 24 Канала в текстовом формате. Читатели смогут отслеживать важнейшие моменты игры, а также увидеть видео голов и обзор матча в отдельном материале.