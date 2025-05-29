В субботу, 31 мая, в Мюнхене состоится финал Лиги чемпионов 2024-2025. В решающем матче за главный еврокубок сойдутся французский ПСЖ и итальянский Интер. Начало – в 22:00 по киевскому времени.

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Французские команды – редкие гости в еврокубковых финалах. В ЛЧ представители этой страны сыграли четыре финала, выиграв лишь один. 24 Канал вспоминает все встречи команд из Франции и Италии в решающих матчах различных еврокубков. Такое происходило три раза.

Лига чемпионов-1993. Марсель – Милан 1:0

Первая финальная битва между французами и итальянцами в финале состоялась уже в дебютном розыгрыше Лиги чемпионов. Тогда турнир только-только пережил реинкарнацию из Кубка чемпионов.

В финале неожиданно оказался Марсель, которому надо было противостоять явному фавориту в лице Милана. Впрочем команда Раймонда Гуталса смогла удивить, минимально обыграв "россонери". Единственный гол перед перерывом провел защитник Боли.

Видеообзор финала Лиги чемпионов-1993:

Суперкубок УЕФА-1996. Ювентус – ПСЖ 6:1/3:1

За три года франко-итальянская битва произошла в матчах за Суперкубок УЕФА. Тогда турнир проводился в два матча, но это не добавило шансов ПСЖ. Парижане тогда выиграли Кубок обладателей Кубков, тогда как Юве торжествовал в ЛЧ.

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Команда Марчелло Липпи уничтожила французов со счетом 9:2 по сумме двух игр. Шесть из этих голов туринцы забили на выезде. Дубли на счету Падовано и Дель Пьеро, тогда как за ПСЖ в обоих матчах отличился Раи с пенальти.

Кубок УЕФА-1999. Парма – Марсель 3:0

Третий и пока последний еврофинал между Францией и Италией также получился без интриги. В финале Кубка УЕФА мощная на тот момент Парма уверенно разобралась с более скромным Марселем.

В той Парме Альберто Малезани зажигали настоящие легенды футбола – Буффон, Каннаваро, Тюрам, Дино Баджо, Богоссян, Верон, Креспо и Кьеза. Последние двое и отличились в воротах провансальцев, как и хавбек Ваноли.