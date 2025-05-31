Сьогодні, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена" відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024-2025. У вирішальному матчі турніру зіграють ПСЖ та Інтер. 24 Канал анонсує головний поєдинок у футбольному сезоні.

Слідкуйте з нами ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів

ПСЖ у сезоні 2024-2025

Паризький клуб близький до оформлення ідеального сезону. Команда Луїса Енріке вже виграла чемпіонат та Кубок Франції, а також стала тріумфатором Суперкубка країни. Тепер же ПСЖ має шанс оформити требл.

Початок дистанції в ЛЧ був для парижан важким, адже у п'яти матчах підопічні Енріке набрали лише 4 бали та були на межі непроходу в плей-оф. Втім на фініші етапу ліги ПСЖ активізувався, перегравши Манчестер Сіті та Штутгарт у останніх турах.

І вже в іграх на виліт команда набрала неймовірну ходу, вибивши не тільки Брест, а ще і трьох представників АПЛ. Ключовими стали перемоги над Ліверпулем та Арсеналом, які вважались фаворитами.



ПСЖ може оформити требл / фото Getty Images

Інтер у сезоні 2024-2025

Що ж стосується Інтера, то "неррадзурі" навпаки втратили всі трофеї на внутрішній арені. В Кубку та Суперкубку команду Індзагі вибивав принциповий суперник Мілан. А в чемпіонаті "змії" поступились одним балом Наполі.

Тож Ліга чемпіонів залишається єдиним справді успішним турніром Інтера цього сезону. На основному етапі італійці посіли четверте місце і при цьому показали неймовірну гру в захисті. У восьми матчах "неррадзурі" пропустили всього один гол.

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У плей-оф міланці спочатку подолали Феєнорд, після чого видали вогняні дуелі проти Баварії та Барселони з великою кількістю м'ячів. У обох випадках підопічні Індзагі були андердогами, проте по грі не поступались більш статусним опонентам.



Інтер програв усі трофеї на внутрішній арені / фото Getty Images

Історія у фіналах Ліги чемпіонів

Італійський клуб є досвідченим бійцем у найпрестижнішому турнірі Європи. Інтер шість разів діставався фіналу Кубка або Ліги чемпіонів, вигравши половину з них. Перші тріумфи міланців стались ще у 60-ті роки за керівництва Еленіо Еррери.

У 1964 та 1965 роках Інтер виграв два Кубки поспіль, здолавши у фіналах Реал та Бенфіку. Також з аргентинцем міланці дістались фіналу 1967-го, який програли Селтіку. Вже у XXI сторіччі Інтер двічі грав у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.

Всі фінали КЄЧ/ЛЧ за участі Інтера:

СЕЗОН СУПЕРНИК РАХУНОК ГОЛИ 1963-1964 Реал 3:1 Маццола, 43, 76, Мілані, 61 – Фело, 70 1964-1965 Бенфіка 1:0 Жаїр, 43 1966-1967 Селтік 1:2 Геммелл, 63, Челмерс, 84 – Маццола, 7 (пен) 1971-1972 Аякс 0:2 Кройф, 47, 78 2009-2010 Баварія 2:0 Міліто, 35, 70 2022-2023 Манчестер Сіті 0:1 Родрі, 68

У 2010 році команда під керівництвом Жозе Моуріньо стала тріумфатором турніру завдяки дублю Міліто у фіналі проти Баварії. А ось у 2023-му підопічні вже Сімоне Індзагі мінімально програли Манчестер Сіті.

У ПСЖ історія в головному єврокубку куди більш скромна. Парижани часто доходили до півфіналу, але у вирішальний матч потрапляли лише раз. Було це у 2020 році, коли команда Томаса Тухеля капітулювала перед Баварією (0:1).

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Кадрова ситуація

Обидва клуби мають солідний підбір футболістів. За даними Transfermarkt, фіналісти ЛЧ входять у топ-10 найдорожчих команд світу. Гравці парижан оцінені сумарно у 923 мільйони євро (6 місце). Найдорожчі футболісти парижан сконцентровані в атаці:

Хвіча Кварацхелія – 80 мільйонів євро Усман Дембеле – 75 мільйонів євро Бредлі Барколя – 70 мільйонів євро Жоау Невеш – 65 мільйонів євро Ашраф Хакімі – 65 мільйонів євро

Втім найдорожчий гравець фіналу виступає все ж за Інтер. Мова про Лаутаро Мартінеса, котрого оцінюють у 95 мільйонів. Загалом же міланці замикають топ-десятку найдорожчих клубів.



Лаутаро Мартінес є лідером Інтера / фото Getty Images

Його гравці разом коштують 664 мільйони євро. При цьому склад виглядає більш збалансованим, адже у топ-5 найдорожчих футболістів команди є представники всіх зон поля:

Лаутаро Мартінес – 95 мільйонів євро Ніколо Барелла – 80 мільйонів євро Алессандро Бастоні – 80 мільйонів євро Маркус Тюрам – 75 мільйонів євро Федеріко Дімарко – 60 мільйонів євро

На щастя, усі найкращі футболісти команд готові до фіналу. Єдине питання у Інтера залишається по третьому захиснику в компанію до Бастоні та Ачербі.

Зазвичай там грав Павар, проте француз тільки нещодавно відновився від травми і не факт, що вийде в основі. Підмінити його можуть Дарміан або ж Біссек. Також малоймовірно, що гратиме Зелінскі, але поляк і так не є гравцем основи міланців.

У парижан склад більш зрозумілий, хоча конкуренція за місце в атаці поруч із Кварацхелією та Дембеле все ж є. Луїс Енріке нерідко випускав замість Барколя більш молодого Дуе.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс – Барколя, Дембеле, Кварацхелія.

ІНТЕР: Зоммер – Павар, Бастоні, Ачербі – Думфріс, Мхітарян, Барелла, Чалханоглу, Дімарко – Мартінес, Тюрам.

Історія матчів

Це буде перша битва Інтера та ПСЖ на офіційному рівні. Раніше команди грали між собою лише товариські матчі. У п'яти спарингах тричі тріумфували французи. Ще по разу була зафіксована нічия та перемога італійців.

Всі товариські матчі між ПСЖ та Інтером:

30 грудня 2014 року . ПСЖ – Інтер 1:0 (Кабай, 57)

. ПСЖ – Інтер (Кабай, 57) 30 грудня 2015 року . Інтер – ПСЖ 0:1 (Огюстен, 45)

. Інтер – ПСЖ (Огюстен, 45) 25 липня 2016 року . Інтер – ПСЖ 1:3 (Йоветич, 45 (пен) – Ор'є, 14, 87, Курзава, 61)

. Інтер – ПСЖ (Йоветич, 45 (пен) – Ор'є, 14, 87, Курзава, 61) 27 липня 2019 року . ПСЖ – Інтер 1:1, пен – 5:6 (Керер, 41 – Лонго, 90)

. ПСЖ – Інтер пен – 5:6 (Керер, 41 – Лонго, 90) 1 серпня 2023 року. ПСЖ – Інтер 1:2 (Вітінья, 63 – Еспозіто, 81, Сенсі, 83)

До слова, ПСЖ має негативну статистику в матчах проти клубів Серії А – 6 перемог при семи нічиїх та 10-ти поразках. А ось Інтер більш вдало грав проти команд з Франції. "Неррадзурі" виграли 12 з 27-ми матчів з клубами Ліги 1.

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Ще у восьми випадках була зафіксована нічия, а у семи – тріумфував опонент. До слова, у фіналі буде один гравець, який зіграє проти своєї колишньої команди. Мова про Ашрафа Хакімі, який виступав за Інтер у 2020 році.

Прогноз та де дивитися

Експерти та букмекери віддають невелику перевагу ПСЖ. Перемога французів оцінюється орієнтовно у 60%, тоді як італійців – у 40%. При цьому зберігається чимала ймовірність серії пенальті – близько 20%.

Головні фаворити на забитий м'яч:

Усман Дембеле (ПСЖ) – 40%

Лаутаро Мартінес (Інтер) – 36%

Хвіча Кварацхеля (ПСЖ) – 36%

Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 36%

Маркус Тюрам (Інтер) – 33%

Бредлі Барколя (ПСЖ) – 33%

Матч ПСЖ – Інтер онлайн буде показаний на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол Перший". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Коментаторами матчу стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.



Де дивитися матч ПСЖ – Інтер у фіналі Ліги чемпіонів / фото Megogo

Окрім цього, на платформі буде доступна альтернативна доріжка з коментуванням відомих особистостей. На ній працюватимуть коміки Василь Байдак та Роман Міщеряков, а також співак OTOY. Вони не тільки розважатимуть глядачів, а ще і збиратимуть гроші на потреби ЗСУ.

Перед грою транслятор організує аналітичну студію з експертами, яка розпочне своє мовлення о 20:30. Ведучим студії будуть Євгенія Кучеренко та Олександр Кобельков, а в ролі експертів будуть ексгравці збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.

Крім того, онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Інтер буде доступна на сайті 24 Каналу в текстовому форматі. Читачі зможуть відстежувати найважливіші моменти гри, а також побачити відео голів та огляд матчу в окремому матеріалі.