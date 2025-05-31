Сьогодні, 31 травня, в Мюнхені на стадіоні "Альянц-Арена" відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2024-2025. У вирішальному матчі турніру зіграють ПСЖ та Інтер. 24 Канал анонсує головний поєдинок у футбольному сезоні.
Слідкуйте з нами ПСЖ – Інтер: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ у сезоні 2024-2025
Паризький клуб близький до оформлення ідеального сезону. Команда Луїса Енріке вже виграла чемпіонат та Кубок Франції, а також стала тріумфатором Суперкубка країни. Тепер же ПСЖ має шанс оформити требл.
Початок дистанції в ЛЧ був для парижан важким, адже у п'яти матчах підопічні Енріке набрали лише 4 бали та були на межі непроходу в плей-оф. Втім на фініші етапу ліги ПСЖ активізувався, перегравши Манчестер Сіті та Штутгарт у останніх турах.
І вже в іграх на виліт команда набрала неймовірну ходу, вибивши не тільки Брест, а ще і трьох представників АПЛ. Ключовими стали перемоги над Ліверпулем та Арсеналом, які вважались фаворитами.
ПСЖ може оформити требл / фото Getty Images
Інтер у сезоні 2024-2025
Що ж стосується Інтера, то "неррадзурі" навпаки втратили всі трофеї на внутрішній арені. В Кубку та Суперкубку команду Індзагі вибивав принциповий суперник Мілан. А в чемпіонаті "змії" поступились одним балом Наполі.
Тож Ліга чемпіонів залишається єдиним справді успішним турніром Інтера цього сезону. На основному етапі італійці посіли четверте місце і при цьому показали неймовірну гру в захисті. У восьми матчах "неррадзурі" пропустили всього один гол.
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У плей-оф міланці спочатку подолали Феєнорд, після чого видали вогняні дуелі проти Баварії та Барселони з великою кількістю м'ячів. У обох випадках підопічні Індзагі були андердогами, проте по грі не поступались більш статусним опонентам.
Інтер програв усі трофеї на внутрішній арені / фото Getty Images
Історія у фіналах Ліги чемпіонів
Італійський клуб є досвідченим бійцем у найпрестижнішому турнірі Європи. Інтер шість разів діставався фіналу Кубка або Ліги чемпіонів, вигравши половину з них. Перші тріумфи міланців стались ще у 60-ті роки за керівництва Еленіо Еррери.
У 1964 та 1965 роках Інтер виграв два Кубки поспіль, здолавши у фіналах Реал та Бенфіку. Також з аргентинцем міланці дістались фіналу 1967-го, який програли Селтіку. Вже у XXI сторіччі Інтер двічі грав у вирішальних матчах Ліги чемпіонів.
Всі фінали КЄЧ/ЛЧ за участі Інтера:
|СЕЗОН
|СУПЕРНИК
|РАХУНОК
|ГОЛИ
|1963-1964
|Реал
|3:1
|Маццола, 43, 76, Мілані, 61 – Фело, 70
|1964-1965
|Бенфіка
|1:0
|Жаїр, 43
|1966-1967
|Селтік
|1:2
|Геммелл, 63, Челмерс, 84 – Маццола, 7 (пен)
|1971-1972
|Аякс
|0:2
|Кройф, 47, 78
|2009-2010
|Баварія
|2:0
|Міліто, 35, 70
|2022-2023
|Манчестер Сіті
|0:1
|Родрі, 68
У 2010 році команда під керівництвом Жозе Моуріньо стала тріумфатором турніру завдяки дублю Міліто у фіналі проти Баварії. А ось у 2023-му підопічні вже Сімоне Індзагі мінімально програли Манчестер Сіті.
У ПСЖ історія в головному єврокубку куди більш скромна. Парижани часто доходили до півфіналу, але у вирішальний матч потрапляли лише раз. Було це у 2020 році, коли команда Томаса Тухеля капітулювала перед Баварією (0:1).
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Кадрова ситуація
Обидва клуби мають солідний підбір футболістів. За даними Transfermarkt, фіналісти ЛЧ входять у топ-10 найдорожчих команд світу. Гравці парижан оцінені сумарно у 923 мільйони євро (6 місце). Найдорожчі футболісти парижан сконцентровані в атаці:
- Хвіча Кварацхелія – 80 мільйонів євро
- Усман Дембеле – 75 мільйонів євро
- Бредлі Барколя – 70 мільйонів євро
- Жоау Невеш – 65 мільйонів євро
- Ашраф Хакімі – 65 мільйонів євро
Втім найдорожчий гравець фіналу виступає все ж за Інтер. Мова про Лаутаро Мартінеса, котрого оцінюють у 95 мільйонів. Загалом же міланці замикають топ-десятку найдорожчих клубів.
Лаутаро Мартінес є лідером Інтера / фото Getty Images
Його гравці разом коштують 664 мільйони євро. При цьому склад виглядає більш збалансованим, адже у топ-5 найдорожчих футболістів команди є представники всіх зон поля:
- Лаутаро Мартінес – 95 мільйонів євро
- Ніколо Барелла – 80 мільйонів євро
- Алессандро Бастоні – 80 мільйонів євро
- Маркус Тюрам – 75 мільйонів євро
- Федеріко Дімарко – 60 мільйонів євро
На щастя, усі найкращі футболісти команд готові до фіналу. Єдине питання у Інтера залишається по третьому захиснику в компанію до Бастоні та Ачербі.
Зазвичай там грав Павар, проте француз тільки нещодавно відновився від травми і не факт, що вийде в основі. Підмінити його можуть Дарміан або ж Біссек. Також малоймовірно, що гратиме Зелінскі, але поляк і так не є гравцем основи міланців.
У парижан склад більш зрозумілий, хоча конкуренція за місце в атаці поруч із Кварацхелією та Дембеле все ж є. Луїс Енріке нерідко випускав замість Барколя більш молодого Дуе.
Орієнтовні склади:
ПСЖ: Доннарумма – Хакімі, Маркіньос, Пачо, Мендеш – Невеш, Вітінья, Руїс – Барколя, Дембеле, Кварацхелія.
ІНТЕР: Зоммер – Павар, Бастоні, Ачербі – Думфріс, Мхітарян, Барелла, Чалханоглу, Дімарко – Мартінес, Тюрам.
Історія матчів
Це буде перша битва Інтера та ПСЖ на офіційному рівні. Раніше команди грали між собою лише товариські матчі. У п'яти спарингах тричі тріумфували французи. Ще по разу була зафіксована нічия та перемога італійців.
Всі товариські матчі між ПСЖ та Інтером:
- 30 грудня 2014 року. ПСЖ – Інтер 1:0 (Кабай, 57)
- 30 грудня 2015 року. Інтер – ПСЖ 0:1 (Огюстен, 45)
- 25 липня 2016 року. Інтер – ПСЖ 1:3 (Йоветич, 45 (пен) – Ор'є, 14, 87, Курзава, 61)
- 27 липня 2019 року. ПСЖ – Інтер 1:1, пен – 5:6 (Керер, 41 – Лонго, 90)
- 1 серпня 2023 року. ПСЖ – Інтер 1:2 (Вітінья, 63 – Еспозіто, 81, Сенсі, 83)
До слова, ПСЖ має негативну статистику в матчах проти клубів Серії А – 6 перемог при семи нічиїх та 10-ти поразках. А ось Інтер більш вдало грав проти команд з Франції. "Неррадзурі" виграли 12 з 27-ми матчів з клубами Ліги 1.
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Ще у восьми випадках була зафіксована нічия, а у семи – тріумфував опонент. До слова, у фіналі буде один гравець, який зіграє проти своєї колишньої команди. Мова про Ашрафа Хакімі, який виступав за Інтер у 2020 році.
Прогноз та де дивитися
Експерти та букмекери віддають невелику перевагу ПСЖ. Перемога французів оцінюється орієнтовно у 60%, тоді як італійців – у 40%. При цьому зберігається чимала ймовірність серії пенальті – близько 20%.
Головні фаворити на забитий м'яч:
- Усман Дембеле (ПСЖ) – 40%
- Лаутаро Мартінес (Інтер) – 36%
- Хвіча Кварацхеля (ПСЖ) – 36%
- Гонсалу Рамуш (ПСЖ) – 36%
- Маркус Тюрам (Інтер) – 33%
- Бредлі Барколя (ПСЖ) – 33%
Матч ПСЖ – Інтер онлайн буде показаний на ОТТ-платформі Megogo на каналі "Megogo Футбол Перший". Початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Коментаторами матчу стануть Вадим Скічко та Вадим Шевякін.
Де дивитися матч ПСЖ – Інтер у фіналі Ліги чемпіонів / фото Megogo
Окрім цього, на платформі буде доступна альтернативна доріжка з коментуванням відомих особистостей. На ній працюватимуть коміки Василь Байдак та Роман Міщеряков, а також співак OTOY. Вони не тільки розважатимуть глядачів, а ще і збиратимуть гроші на потреби ЗСУ.
Перед грою транслятор організує аналітичну студію з експертами, яка розпочне своє мовлення о 20:30. Ведучим студії будуть Євгенія Кучеренко та Олександр Кобельков, а в ролі експертів будуть ексгравці збірної України Олександр Головко та Сергій Нагорняк.
Крім того, онлайн-трансляція матчу ПСЖ – Інтер буде доступна на сайті 24 Каналу в текстовому форматі. Читачі зможуть відстежувати найважливіші моменти гри, а також побачити відео голів та огляд матчу в окремому матеріалі.