Шанс для Мудрика добыть трофей: где смотреть финал Лиги конференций Бетис – Челси

В среду, 28 мая, состоится финал Лиги конференций по футболу. В нем будут встречаться испанский Бетис и английский Челси.

Они будут бороться за трофей на Городском стадионе во Вроцлаве. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Кто будет транслировать финал ЛК

В Украине прямая трансляция поединка Бетис – Челси будет доступна на медиасервисе Megogo. Его смогут просмотреть пользователи по подпискам "Максимальная", "Спорт" и "Megogopack XL".

На финале Лиги конференций будет работать боснийская бригада арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Его ассистентами будут Сенад Ибришимбигович и Давор Бельйо, а Жером Брисар будет контролировать систему VAR.

Отметим, что в полуфинале "зелено-белые" одолели Фиорентину, а "синие" – Юргорден. На предыдущей стадии они прошли польские Ягеллонию и Легию соответственно.

К слову. Это будет лишь пятое очное противостояние между Бетисом и Челси. В них преимущество имеют англичане, которые одержали три победы против одной. Баланс голов 9:3 в пользу Челси.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги конференций четыре матча в составе Челси провел Михаил Мудрик, в которых он забил три гола и отдал столько же ассистов. Для него этот трофей может стать первым в составе английского клуба, за который украинец выступает с января 2023 года.