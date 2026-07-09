Костюк остановилась в шаге от финала Уимблдона

В четверг, 9 июля, на Уимблдоне состоялись полуфинальные матчи женского одиночного разряда. Украинка Марта Костюк в борьбе за выход в финал встретилась с представительницей Чехии Линдой Носковой.

Для Костюк этот полуфинал стал первым в карьере на Уимблдоне. О ходе матча и его результате расскажет 24 Канал.

Как прошла игра Костюк?

Костюк вышла на матч в хорошем настроении и с позитивным настроем начала игру. Уже с первых розыгрышей она активно обращалась за подсказками к своему тренеру. Начало матча было очень равным: обе теннисистки внимательно присматривались друг к другу, пытаясь найти слабые места в игре соперницы и понять, как можно получить преимущество.

Костюк уступила Носковой в первом сете со счетом 4:6. Ключевым моментом стал проигранный десятый гейм на подаче украинской теннисистки.

Второй сет украинка начала неплохо, однако борьба между теннисистками вновь была напряженной и равной.

У украинской теннисистки было немало хороших моментов, однако часть из них, к сожалению, не удалось реализовать.

Оба сета завершились с одинаковым результатом – 4:6.

Для Костюк этот матч стал вторым подряд выходом на эту стадию на турнирах серии Grand Slam после Ролан Гаррос.

Кто станет соперницей Носковой в финале?

Впервые в истории Уимблдона финал женского одиночного разряда будет чисто чешским: за титул будут бороться Каролина Мухова и Линда Носкова. Решающий матч состоится в субботу, 11 июля, в 18:00.

В полуфинале чешская теннисистка Мухова одолела американку Коко Гофф в драматичном матче, где судьбу путевки в финал решил тай-брейк третьего сета со счетом 12:10. Для нее это первый в карьере финал Уимблдона. Ранее она лишь однажды доходила до финала турнира Grand Slam в 2023 году на Ролан Гаррос, где потерпела поражение.