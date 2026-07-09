Для Костюк цей півфінал став першим у кар'єрі на Вімблдоні. Про перебіг поєдинку та його результат розповість 24 Канал.
Як пройшла гра Костюк?
Костюк вийшла на матч у гарному настрої та з позитивним настроєм розпочала гру. Уже з перших розіграшів вона активно зверталася по підказки до своєї тренерки. Початок поєдинку був дуже рівним: обидві тенісистки уважно придивлялися одна до одної, намагаючись знайти слабкі місця в грі суперниці та зрозуміти, як можна здобути перевагу.
Костюк поступилася Носковій у першому сеті з рахунком 4:6. Ключовим моментом став програний десятий гейм на подачі української тенісистки.
Другий сет українка розпочала непогано, проте боротьба між тенісистками знову була напруженою та рівною.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Українська тенісистка мала чимало якісних моментів, однак частину з них, на жаль, не вдалося реалізувати.
Обидва сети завершилися з однаковим результатом – 4:6.
Для Костюк цей матч став другим поспіль виходом до цієї стадії на турнірах серії Grand Slam після Ролан Гаррос.
Хто стане суперницею Носкової у фіналі?
Вперше в історії Вімблдону фінал жіночого одиночного розряду буде суто чеським: за титул змагатимуться Кароліна Мухова та Лінда Носкова. Вирішальний матч відбудеться в суботу, 11 липня, о 18:00.
У півфіналі чеська тенісистка Кароліна Мухова здолала американку Коко Гофф у драматичному матчі, де долю путівки до фіналу вирішив тайбрейк третього сету 12:10. Для неї це перший у кар'єрі фінал Вімблдону. Раніше вона лише раз доходила до фіналу турніру Grand Slam у 2023 році на Ролан Гаррос, де зазнала поразки.