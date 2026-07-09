Для Костюк цей півфінал став першим у кар'єрі на Вімблдоні. Про перебіг поєдинку та його результат розповість 24 Канал.

Як пройшла гра Костюк?

Костюк вийшла на матч у гарному настрої та з позитивним настроєм розпочала гру. Уже з перших розіграшів вона активно зверталася по підказки до своєї тренерки. Початок поєдинку був дуже рівним: обидві тенісистки уважно придивлялися одна до одної, намагаючись знайти слабкі місця в грі суперниці та зрозуміти, як можна здобути перевагу.

Костюк поступилася Носковій у першому сеті з рахунком 4:6. Ключовим моментом став програний десятий гейм на подачі української тенісистки.

Другий сет українка розпочала непогано, проте боротьба між тенісистками знову була напруженою та рівною.

Українська тенісистка мала чимало якісних моментів, однак частину з них, на жаль, не вдалося реалізувати.

Обидва сети завершилися з однаковим результатом – 4:6.

Для Костюк цей матч став другим поспіль виходом до цієї стадії на турнірах серії Grand Slam після Ролан Гаррос.

Хто стане суперницею Носкової у фіналі?

Вперше в історії Вімблдону фінал жіночого одиночного розряду буде суто чеським: за титул змагатимуться Кароліна Мухова та Лінда Носкова. Вирішальний матч відбудеться в суботу, 11 липня, о 18:00.

У півфіналі чеська тенісистка Кароліна Мухова здолала американку Коко Гофф у драматичному матчі, де долю путівки до фіналу вирішив тайбрейк третього сету 12:10. Для неї це перший у кар'єрі фінал Вімблдону. Раніше вона лише раз доходила до фіналу турніру Grand Slam у 2023 році на Ролан Гаррос, де зазнала поразки.