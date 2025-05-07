От эпохи Эрреры до триумфов с Моуриньо и Индзаги: все финалы Интера в Лиге чемпионов

Миланский клуб в седьмой раз добрался до решающего матча КЕЧ/ЛЧ. Команда имеет по три победы и поражения в них.

В Лиге чемпионов 2024-2025 определился первый финалист турнира. В феерических битвах против Барселоны путевку в решающий матч получил миланский Интер.

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Для "неррадзури" это уже седьмой выход в финал КЕЧ / ЛЧ. Только шесть клубов чаще участвовали в решающих играх турнира. 24 Канал вспоминает все финалы с участием Интера.

1963-1964. Интер – Реал 3:1

Золотая эпоха для миланского клуба наступила в середине 90-х с приходом легендарного Эленио Эрреры. Интер уверенно прошел по плей-офф, выбив Эвертон, Монако, Партизан и дортмундскую Боруссию.

Реал же на тот момент был уже пятикратным победителем КЕЧ. Впрочем, итальянцы уверенно взяли верх со счетом 3:1. Дубль оформил лидер той команды Сандро Маццола, еще гол на счету игрока с символической фамилией Милане.

1964-1965. Интер – Бенфика 1:0

Уже через сезон подопечным Эрреры удалось защитить звание лучшей команды Европы. На этот раз команда Эрреры имела на одного соперника меньше на своем пути, но все равно среди них был, например, Ливерпуль.

В решающем матче миланцы встретились с мощной Бенфикой, в которой сверкал Эйсебио. На этот раз "неррадзуре" хватило одного гола для победы. Его перед перерывом забил один из немногих легионеров клуба Жаир да Коста.



Эленио Эррера – лучший тренер в истории Интера / фото The Celtic Star

1966-1967. Селтик – Интер 2:1

В 1966-м Интер остановился в полуфинале на Реале, но уже через год миланцы снова вышли в финал. В третий раз за четыре сезона! Особенно ценно, что на этот раз миланцы обошлись вообще без легионеров.

Мало кто сомневался в победе Интера над более скромным Селтиком. Но итальянцы финал провалили. После раннего гола Маццолы с пенальти подопечные Эрреры пропустили дважды во втором тайме и остались без трофея.

1971-1972. Аякс – Интер 2:0

После ухода Эрреры миланцы взяли небольшую паузу относительно высоких достижений в КЕЧ. Но в 1972-м "неррадзури" снова оказались в финале под руководством Джованни Инверницци.

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Однако шансов против невероятного в то время Аякса было немного. Подопечные Ковача с легендарным Кройфом в составе одержали комфортную победу 2:0. Дубль как раз на счету Йохана.

2009-2010. Интер – Бавария 2:0

После финала против Аякса миланцы надолго забыли о высоких достижениях в КЕЧ/ЛЧ. Вернуть "неррадзури" в финал получилось лишь у "Особого" тренера, то есть Жозе Моуриньо.

На своем пути к финалу Интер выбил в группе Динамо, а также прошел в плей-офф мощные Челси и Барселону. В решающей игре против Баварии предпочтение в основном отдавали именно немцам.

Однако миланский клуб грамотно построил игру и смог забить по голу в каждом из таймов. Оба на счету аргентинца Диего Милито. К слову, в стартовом составе "неррадзури" тогда не было ни одного итальянца.

Видеообзор финала Лиги чемпионов-2010:

2022-2023. Манчестер Сити – Интер 1:0

Два года назад Симоне Индзаги удалось вернуться "змеев" в финал ЛЧ. Интер мало кто ожидал увидеть в финале, но команда смогла в группе выбить Барселону. А плей-офф подарил команде не очень сложных соперников (Порту, Бенфика, Милан).

В конце концов в финале явным фаворитом был МанСити. Однако победа англичан оказалась не такой легкой, как ожидалось. Сити забил лишь раз благодаря Родри, тогда как подопечные Индзаги потеряли много моментов.



Состав Интера на финал-2023 / скриншот из Википедии

Что интересно, стартовый состав Интера на тот матч почти идентичен текущей основе. Мхитарян тогда был на замене, а сейчас является основным вместо Брозовича. Кроме того, кипера Онана и нападающего Джеко сменили Зоммер и Тюрам. Похоже, миланцы готовы посягнуть на четвертый для себя трофей.

Обзор матча Манчестер Сити – Интер: